Опубликованы кадры с брошенных позиций ВСУ в Авдеевке
Украинские военные бросили позиции в районе промышленной зоны города Авдеевка (ДНР). Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
В ролике видно, как российские бойцы закрепляются на оставленных ВСУ позициях. Военнослужащим подносят воду.
В своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские подразделения установили контроль над промышленной зоной Авдеевки. Это произошло в субботу, 25 ноября.
Ранее российские силы под Авдеевкой сорвали попытку эвакуации подбитого танка ВСУ Leopard, передает «Радиоточка НСН».
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