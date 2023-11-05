Россия сорвала попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой
5 ноября 202308:03
Российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.
Боевую машину поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки «увести» танк с поля боя.
Российские солдаты подожгли танк, экипаж его покинул. После этого военные начали бить рядом с Leopard минометами. Получилось прожечь башню.
Ранее ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru