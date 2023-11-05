Россия сорвала попытку эвакуации подбитого Leopard под Авдеевкой

Российские военные сорвали попытку противника эвакуировать для ремонта танк Leopard немецкого производства, который был подбит под Авдеевкой в ДНР, сообщает РИА Новости.

ВСУ за сутки потеряли два танка Leopard на Запорожском направлении

Боевую машину поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет», после того как разведка зафиксировала попытки «увести» танк с поля боя.

Российские солдаты подожгли танк, экипаж его покинул. После этого военные начали бить рядом с Leopard минометами. Получилось прожечь башню.

Ранее ФРГ поставила Украине еще 25 танков Leopard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаТанки

Горячие новости

Все новости

партнеры