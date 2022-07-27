«Миссия отразить»: В России задумались над созданием защиты от ракет HIMARS
Зенитный ракетный комплекс, который сможет отразить удар американских ракет, могут создать на базе боевого модуля «Тор-М2».
27 июля Минобороны РФ уточнило данные об ударе российской армии по складу боеприпасов в Днепропетровской области: по информации военного ведомства, ВС РФ уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS. Но – это на земле. Перехватить их в воздухе – задачка со звездочкой.
«Данные снаряды летят на очень большой высоте. Мы по крайней мере обнаруживаем их на высоте до 22 тысяч метров. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное», - цитирует офицера зенитных войск из группировки «О» РИА Новости.
У наших зенитчиков и муха не проскочит. Российские комплексы противовоздушной обороны «Бук-М3» и «Тор-М2» уже подтвердили свои тактико-технические характеристики. Под орех они разделывают HIMARS, которыми буквально напичкана Украина.
«Бук М-3 – самое хорошее универсальное средством противовоздушной обороны. Он обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было», - подчеркнул офицер.
Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что сейчас Россия должна заняться разработкой зенитного ракетного комплекса, который сможет отражать массированный удар ракетами HIMARS. Примером может послужить израильский комплекс ПРО «Железный купол», но с более высокими характеристиками.
«Комплекс должен иметь больше готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, чем современные ЗРК, обладать большим количеством целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела и минимальным временем реакции от обнаружения до поражения воздушной цели», - цитирует Коротченко РИА Новости.
Эксперт предлагает создать комплекс на базе боевого модуля «Тор-М2». Обоснованность создания такой системы обусловлена и тем, что ракеты HIMARS могут долететь до Москвы.
«Все эти ракетные системы в оригинальном исполнении могут стрелять очень далеко – примерно на 500 километров. Теоретически до Москвы могут достать», - отмечал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Американцы гордятся своими ракетами, а потому каждое их уничтожение воспринимают, как поражение. К такому выводу пришел эксперт из США Джек Бакби. В тоже время Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США.
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