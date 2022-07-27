«Миссия отразить»: В России задумались над созданием защиты от ракет HIMARS

«Данные снаряды летят на очень большой высоте. Мы по крайней мере обнаруживаем их на высоте до 22 тысяч метров. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное», - цитирует офицера зенитных войск из группировки «О» РИА Новости.

У наших зенитчиков и муха не проскочит. Российские комплексы противовоздушной обороны «Бук-М3» и «Тор-М2» уже подтвердили свои тактико-технические характеристики. Под орех они разделывают HIMARS, которыми буквально напичкана Украина.

«Бук М-3 – самое хорошее универсальное средством противовоздушной обороны. Он обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было», - подчеркнул офицер.