Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS

Министерство обороны РФ уточнило данные об ударе российской армии по складу боеприпасов в Днепропетровской области: по информации военного ведомства, ВС РФ уничтожили более ста ракет к американской реактивной системе залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские зенитчики научились сбивать HIMARS

Как отметили в министерстве, российские военные 24 июля нанесли удар по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка и уничтожили переданные Киеву ракеты.

«Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — добавил Конашенков.

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ФОТО: РИА Новости
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