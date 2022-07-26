Российские зенитчики научились сбивать HIMARS

В этом контексте он назвал зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» «самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны». Кроме заявленных производителем задач, он также «обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было».

Напомним, Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. Соответствующее решение приняли американские конгрессмены.

