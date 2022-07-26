Российские зенитчики научились сбивать HIMARS
Российские силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые применяют военные Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера зенитных войск из группировки «О».
В этом контексте он назвал зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» «самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны». Кроме заявленных производителем задач, он также «обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было».
Напомним, Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. Соответствующее решение приняли американские конгрессмены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Российские зенитчики научились сбивать HIMARS
- СМИ: Бритни Спирс записала песню с Элтоном Джоном
- СП не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн руб.
- Эксперт рассказал, когда ждать пик роста заболеваемости коронавирусом
- СМИ: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает из-за проблем
- В США заявили, что Украина не может заявлять исключительные права на борщ
- СМИ: страны Европы могут столкнуться с серьезным расколом из-за газа
- Вашингтон вновь заговорил об «изоляции» России
- Трасс призвала избежать ошибок в отношениях с Китаем, совершенных с Россией
- Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на уступки Швеции и Финляндии по НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru