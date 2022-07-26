Российские зенитчики научились сбивать HIMARS

Российские силы противовоздушной обороны научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые применяют военные Украины в Донбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера зенитных войск из группировки «О».

Эксперт из США: уничтожение HIMARS Россией – плохая новость для НАТО

В этом контексте он назвал зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» «самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны». Кроме заявленных производителем задач, он также «обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было».

Напомним, Киев ожидает поставку до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS из США. Соответствующее решение приняли американские конгрессмены.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаПВО
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