«Кошмарят» регионы. ВСУ предпринимают новые попытки диверсий

В России требуют уничтожения центров принятия решений на Украине.

Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов сумел предотвратить диверсию в тылу Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Это уже второй факт о диверсионной деятельности ВСУ в отношении российской стороны с начала марта.

Ранее, 2 марта, в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Брянской области, чтобы «кошмарить» регион и показать США, насколько украинские военные боеспособны, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, Сергей Липовой в беседе с НСН.

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«Это чистейшей воды диверсия. Прибыли они сюда, чтобы показать, насколько они активы, насколько активен киевский режим, чтобы кошмарить наши приграничные регионы... Основная политическая задача – это показать свою активность не только в зоне спецоперации, но и диверсионно-разведывательной работы, которую они усиливают в отношении России. Киевский режим показывает перед своими американскими кураторами, насколько они боеспособны для того, чтобы получить дополнительный транш оружия. Шансов у диверсионно-разведывательной группы сделать что-то серьезное, какую-то диверсию на стратегических объектах, нет», - сказал Липовой.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН призвал подготовить достойный ответ на провокации.

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«Все наши новые территории и области, непосредственно граничащие с Украиной, должны быть усилены территориальной обороной. Нужно принять все необходимые меры! В Брянске же были террористы! Это дело ФСБ. Как такое возможно вообще, что туда попали террористы, захватили заложников, обстреляли автомобиль с детьми? Нужно, конечно, принимать срочные меры. Я думаю, теперь нет ограничений на уничтожение центра принятия решений вообще», - выразил мнение Соболев.

На этой неделе также появилась фейковая информация о проникновении диверсантов на территорию Курской области. А в прошлом году диверсанты смогли проникнуть не территорию региона и на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор и подорвать конструкции железнодорожного моста, в результате чего произошло его частичное обрушение.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал терактом атаку на гражданское население, которую совершили украинские диверсанты в Брянской области. В ФСБ отметили, что организатором нападения является основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, сообщает НСН.

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