«Кошмарят» регионы. ВСУ предпринимают новые попытки диверсий

Это уже второй факт о диверсионной деятельности ВСУ в отношении российской стороны с начала марта.

Ранее, 2 марта, в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.

Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Брянской области, чтобы «кошмарить» регион и показать США, насколько украинские военные боеспособны, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, Сергей Липовой в беседе с НСН.