ФСБ опубликовало кадры с расстрелянными ВСУ автомобилями
Сотрудники ФСБ разместили кадры последствий диверсии бойцов ВСУ в Брянской области. На представленном видеоматериале запечатлены расстрелянные автомобили «ВАЗ-2107» и «Шевроле Нива» и тела двоих убитых. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Судя по «замыленным изображениям», в каждом из автомобилей находятся убитые люди.
Также на видео продемонстрированы гранатомет и мины иностранного производства, а также патрон от стрелкового вооружения.
Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии. Об этом сообщило агентство НСН.
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