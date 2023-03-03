ФСБ опубликовало кадры с расстрелянными ВСУ автомобилями

Судя по «замыленным изображениям», в каждом из автомобилей находятся убитые люди.

Также на видео продемонстрированы гранатомет и мины иностранного производства, а также патрон от стрелкового вооружения.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в НАТО не могли не знать о готовившейся в Брянской области диверсии. Об этом сообщило агентство НСН.

