В Госдуме потребовали от Совбеза удара по центрам принятия решений на Украине
Теперь нет никаких ограничений на уничтожение центра принятия решений на Украине, именно такие указания дадут на Совбезе, предположил в эфире НСН генерал Виктор Соболев.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что на предстоящем завтра заседании Совбеза России будет обсуждаться усиление безопасности на границах России и необходимость достойного ответа на провокации.
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области. Соболев выразил мнение, что на Совбезе будут обсуждать усиление безопасности на границах России, а также варианты достойного ответа на провокации.
«Завтра на Совбезе будут говорить о необходимости усилить безопасность российских границ и о достойном ответе на провокации. А то вот был у нас инцидент на Крымском мосту. А мы что? А вроде бы и ничего. Электростанции забрасывали? А для чего? Зачем людей злить? Непонятно. А вот объекты коммуникации и центры принятия решений, конечно, нужно уничтожать», - сказал генерал.
По его мнению, нужно серьезно укреплять российские границы.
«Все наши новые территории и области, непосредственно граничащие с Украиной, должны быть усилены территориальной обороной. Нужно принять все необходимые меры! В Брянске же были террористы! Это дело ФСБ. Как такое возможно вообще, что туда попали террористы, захватили заложников, обстреляли автомобиль с детьми? Нужно, конечно, принимать срочные меры. Я думаю, теперь нет ограничений на уничтожение центра принятия решений вообще. Я думаю, завтра на Совбезе будут даны конкретные указания и вооруженным силам, и органам ФСБ, и пограничным войскам», - выразил мнение Соболев.
Он отметил, что во времена СССР границы страны было невозможно пересечь незаконно.
«Дорога, на которой сегодня все произошло в Брянской области, идет практически вдоль границы, поэтому она и стала мишенью. Охрану государственных границ нужно восстанавливать. В Советском союзе граница была на замке, никто через нее пройти не мог, а кто проходил, тот, безусловно, сразу же выявлялся и задерживался. Я сам на Дальнем Востоке служил и видел ту границу. Да там была строжайшая охрана! Пройти было невозможно. Такое нужно восстанавливать. Нужно задуматься», - заключил генерал.
Ранее Соболев заявил, что на Совбезе не будут обсуждать новую мобилизацию, так как в ней просто нет смысла.
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