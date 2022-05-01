Старовойт: Обрушение моста в Курской области произошло из-за диверсии
Обрушение конструкций моста в Курской области произошло в результате диверсии, заявил губернатор Роман Старовойт в своем «Telegram-канале.
«К сожалению, информация подтвердилась – это (частичное обрушение конструкций моста – прим. НСН) была диверсия. Заведено уголовное дело, специалисты силовых ведомств будут разбираться (с инцидентом – прим. НСН)», - отметил глава области и пообещал позже сообщить более подробную информацию.
Ранее в воскресенье стало известно, что на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор произошло частичное обрушение конструкций моста.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 047 / сут.
Умерли
376 тыс.+147 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 733 / сут.
- Упавшим в Красноярском крае самолете летели священники
- Старовойт: Обрушение моста в Курской области произошло из-за диверсии
- Путин подписал закон, усиливший меры по информационной безопасности
- Еще 40 человек эвакуированы с территории комбината «Азовсталь»
- В пожаре на объекте Минобороны в Белгородской области пострадал человек
- Гладков: В Белгородской области произошел пожар на объекте Минобороны РФ
- Военный эксперт раскрыл причины внимания стран НАТО к ситуации с «Азовсталью»
- Путин ввел запрет на организацию перевозок в России иностранцами
- Путин подписал закон о бесплатном газе для Вечных огней и Огней памяти
- Президент России подписал закон об отмене упрощенной выдачи виз для чиновников и журналистов из ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru