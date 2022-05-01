Старовойт: Обрушение моста в Курской области произошло из-за диверсии

Обрушение конструкций моста в Курской области произошло в результате диверсии, заявил губернатор Роман Старовойт в своем «Telegram-канале.

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«К сожалению, информация подтвердилась – это (частичное обрушение конструкций моста – прим. НСН) была диверсия. Заведено уголовное дело, специалисты силовых ведомств будут разбираться (с инцидентом – прим. НСН)», - отметил глава области и пообещал позже сообщить более подробную информацию.

Ранее в воскресенье стало известно, что на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор произошло частичное обрушение конструкций моста.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ОбрушениемостКурская Область
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