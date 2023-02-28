«Уничтожить в воздухе»: После ЧП в Пулково улучшат системы безопасности аэропортов

Методы реагирования сведутся к увеличению средств, позволяющих обнаруживать различные летательные объекты, сказал НСН авиаэксперт Олег Пантелеев.

После ЧП в петербургском аэропорту Пулково могут расширить системы безопасности, отвечающие за обнаружение различных объектов в воздухе, рассказал НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

СМИ: Неопознанный летающий объект замечен в 160 – 200 км от Петербурга

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, по сообщениям СМИ и Telegram-каналов, перестал принимать самолёты, воздушное пространство над городом и частью области закрыли 28 февраля около 11 утра из-за неизвестного объекта в небе. В полдень стало известно, что ограничения на полеты в аэропорту Пулково сняты. Пантелеев уверен, что после инцидента в воздушных гаванях усилят меры безопасности.

«Методы реагирования будут сводиться к увеличению оснащенностью средствами, позволяющими обнаруживать различные объекты – беспилотники, воздушные шары и другое, чтобы их перехватывать, принудительно сажать или уничтожать в воздухе. Какого-то лежащего на поверхности универсального решения не существует. Появление в зоне гражданского аэропорта посторонних объектов создает угрозу безопасности. Не реагировать на это нельзя», - сказал Пантелеев.

Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов в беседе с НСН заявил, что час простоя самолета может стоить минимум 350 тысяч рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Российская АвиацияНЛОБезопасность На ТранспортеАэропорт
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