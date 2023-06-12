Конфликтный контракт? В России по-разному отреагировали на приказ Минобороны «Ахмат» и ЧВК «Вагнер»

Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом говорится в сообщении военного ведомства. Контракт подписали замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, пишет RT.

Соглашение определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции. Кроме того, документ распространяет на добровольцев и членов их семей установленные в РФ меры соцзащиты и поддержки.