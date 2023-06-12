Конфликтный контракт? В России по-разному отреагировали на приказ Минобороны «Ахмат» и ЧВК «Вагнер»
«Ахмат» подписал контракт с Минобороны РФ в качестве добровольцев на фоне отказа ЧВК «Вагнер» следовать приказу военного ведомства. Политики и политологи спорят о последствиях.
Минобороны России подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом «Ахмат». Об этом говорится в сообщении военного ведомства. Контракт подписали замначальника Генштаба ВС генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев, пишет RT.
Соглашение определяет правовое регулирование и деятельность подразделений «Ахмат» в зоне специальной военной операции. Кроме того, документ распространяет на добровольцев и членов их семей установленные в РФ меры соцзащиты и поддержки.
Символично, что подписание первого контракта Минобороны с добровольцами произошло в День России. В Чечне также напоминают, что 12 июня 2000 года указом президента России Владимира Путина главой администрации Чеченской Республики был назначен Ахмат Кадыров.
«Это человек, который ценой собственной жизни спас чеченский народ от полного уничтожения, остановил войну, вернул регион в правовое поле страны, сохранив территориальную целостность всей России! Его славный путь сегодня продолжает дорогой брат, глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», – написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Республики Адам Делимханов.
Подписание контракта руководства «Ахмата» с Минобороны» последовало после фактического отказа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина выполнять соответствующий приказ российского военного ведомства. О своей позиции Пригожин заявил накануне,его пресс-служба в Telegram-канале в воскресенье, 11 июня опубликовала комментарий бизнесмена.
Евгений Пригожин подчеркнул, что подчиняется непосредственно Верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину и согласовывает свои действия с главкомом Воздушно-космических сил РФ Сергеем Суровикиным.
«Что касается подчинения, безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам РФ и верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжениям Герасимова и Шойгу, ЧВК «Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые ЧВК «Вагнер» разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла по его поручению, они показали высокий уровень эффективности и успех», – подчеркнул он.
Политолог Сергей Марков считает, что конфликт Пригожина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в период наступления ВСУ происходит в «неправильное время».
«Все ждут, чем закончится новый виток конфликта Пригожина и Шойгу. Время для конфликта это наступление ВСУ, конечно, неправильное время», – отметил политолог в своем Telegram-канале.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью изданию «Подъем!» считает, что в отказе ЧВК «Вагнер» подписывать контракт с Минобороны РФ речи вообще не идет, потому что бойцы Пригожина не являются по сути добровольцами.
«ЧВК — это частная военная компания. Это не добровольцы. Никакого отношения к ЧВК это не имеет. При чём тут министр обороны? Они подписали контракт с кем-то, с руководством», – заявил он.
По мнению депутата, приказ Минобороны касается только добровольцев.
«А добровольцев там хватает, «Барсы», именные всякие части, подразделения. Добровольцы — это те люди, которые ещё до ЧВК «Вагнер», по сути, воюют в Донбассе. Многие из них честные, порядочные люди. Но их нужно свести в нормальные части, соединения, нарезать им боевые задачи, сделать из них нормальную воинскую часть. Чтобы они знали, что они — военнослужащие Министерства обороны, что они обеспечены всем необходимым», – подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что «всё придёт в норму» когда появится централизованное управление и обеспечение, а также и ответственность командующих за выполнение поставленных боевых задач.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону проведения специальной военной операции.
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