В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации
Сегодня необходимости в новой волне мобилизации нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live».
Кроме того, депутат объяснил разницу между SMS-оповещениями о призыве и повестками. Напомним, инициативу о заблаговременном оповещении мобилизованных о призыве предложило рассмотреть Министерство обороны России. Собеседник канала отметил, что SMS-сообщения призывники будут получать раньше повесток. Картаполов подчеркнул, что изменения нужны, чтобы упростить информирование россиян, пребывающих в запасе. Он заверил, что при помощи SMS никто не будет вызывать призывников в военкоматы.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что в освобождении республики в основном задействованы контрактники и добровольцы, о новых волнах мобилизации речь не идет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru