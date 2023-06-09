Кадыров рассказал о «точке с запятой» после телефонного звонка Пригожину

Рамзан Кадыров сообщил, что провел телефонный разговор с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Подробности звонка он рассказал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал число принявших участие в СВО чеченцев

Глава Чечни признался, что инициатором разговора был он, причем диалог велся по ранее предоставленному Пригожиным специальному мобильному телефону. Кадыров хотел обсудить с бизнесменом возможность провести личную встречу «без пересказов или испорченного телефона».

«Точка должна была быть поставлена в вопросе объявления украинской армии второй армией (это пощечина каждому нашему бойцу), в вопросе перехода на личности и частную жизнь, и самое главное, в обсуждениях действий российской армии, руководства армии и, следовательно, Верховного Главнокомандующего», - написал политик.
«Только без гламура»: Пригожин согласился ответить на вопросы Собчак

Кадыров охарактеризовал разговор с Пригожиным как «мужской», по итогам которого стороны пришли к согласию и пообещали друг другу не критиковать и не упоминать в своих заявлениях ни «Ахмат», ни «Вагнер».

«Бандитскую «стрелку» Пригожину никто не обещал, не в нашем стиле. Я готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем очередном заявлении Пригожин умудрился всё это преподнести именно в стиле 90-х и даже провёл параллель с убийством Ямадаева. [...] Поднимать подобные потухшие и избитые темы в роли следователя по особо важным – себя не уважать. Вот такая она точка… с запятой», - подытожил глава Чечни.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН назвал странной перепалку между Евгением Пригожиным и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Евгений ПригожинРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры