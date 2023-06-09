Кадыров рассказал о «точке с запятой» после телефонного звонка Пригожину

Кадыров охарактеризовал разговор с Пригожиным как «мужской», по итогам которого стороны пришли к согласию и пообещали друг другу не критиковать и не упоминать в своих заявлениях ни «Ахмат», ни «Вагнер».

«Бандитскую «стрелку» Пригожину никто не обещал, не в нашем стиле. Я готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем очередном заявлении Пригожин умудрился всё это преподнести именно в стиле 90-х и даже провёл параллель с убийством Ямадаева. [...] Поднимать подобные потухшие и избитые темы в роли следователя по особо важным – себя не уважать. Вот такая она точка… с запятой», - подытожил глава Чечни.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН назвал странной перепалку между Евгением Пригожиным и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым.

