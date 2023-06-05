«Стоит рассмотреть»: В Госдуме допустили участие ЧВК «Вагнер» и «Ахмата» в защите Белгорода

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров в своих Telegram-каналах заявили о готовности защищать Белгородскую область, где идут не только бои с диверсантами, но и обстрелы, от которых страдает мирное население. Отмечается, что эксперты и политики обсуждают усиление мер по защите региона. Швыткин заявил, что борьба с диверсантами подразумевает не только проведение войсковой операции, но и подключение всех необходимых служб.

«Насколько я понимаю, создан оперативный штаб проведения контртеррористической операции в приграничных районах, который функционирует достаточно успешно. Полагаю, соответствующие решения должны приниматься, исходя из оценки возможностей противника, а также сил и средств, которыми располагают различные наши подразделения (и Росгвардия, и Минобороны, и Пограничная служба ФСБ России). Если же ЧВК “Вагнер” или подразделение “Ахмат” изъявляют желание оказать содействие и помощь, думаю, стоит рассмотреть их предложение и, возможно, задействовать в проведении операции», — сказал Швыткин.

Собеседник НСН отметил необходимость создания отрядов территориальной обороны.

«Нужно определить правовой статус их вооружения. Понятно, что сейчас не та ситуация, когда люди пойдут воевать с голыми руками или с палками. Нужно привести правовое поле в соответствие для обеспечения безопасности границ, чтобы такие отряды могли в должной степени противодействовать вражеским силам», — подытожил он.

Ранее Пригожин заявил, что конфликт с представителями Чеченской республики уладил в ходе телефонного разговора с Кадыровым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

