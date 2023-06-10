Кадыров: в Чечне сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки на СВО


Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки в зону проведения специальной военной операции.

Кадыров предложил направить в Белгородскую область подразделения из Чечни

По его словам, на сегодняшний день 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-АХМАТ» имени Героя России А.А. Кадырова, входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении совместно со спецназом «АХМАТ», состоящим из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике.

Глава республики отметил, что по всей линии соприкосновения находятся бойцы Управления Росгвардии по Чечне из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «АХМАТ-1».

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН назвал странной перепалку между Евгением Пригожиным и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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