Кадыров: в Чечне сформировали два новых полка из опытных бойцов для отправки на СВО

По его словам, на сегодняшний день 78-й моторизованный полк специального назначения «Север-АХМАТ» имени Героя России А.А. Кадырова, входящий в 42-ю дивизию, участвует в боевых действиях на Марьинском направлении совместно со спецназом «АХМАТ», состоящим из добровольцев, подготовленных в Чеченской Республике.

Глава республики отметил, что по всей линии соприкосновения находятся бойцы Управления Росгвардии по Чечне из 94-го и 96-го полков и ОМОНа «АХМАТ-1».

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН назвал странной перепалку между Евгением Пригожиным и депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, передает «Радиоточка НСН».

