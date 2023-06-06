Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать земельные участки героям СВО

В документе речь идёт о военнослужащих, лицах, заключивших контракт на пребывание в добровольческом формировании, проходивших службу в войсках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, Героях России, ветеранах боевых действий, а также членах их семей.

Рекомендуется предоставлять земельные участки по месту регистрации указанных лиц или месту пребывания.

Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, властям которых рекомендовано предоставлять иные меры поддержки.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, льготную ставку 3% по упрощённой системе налогообложения, сообщает RT.

