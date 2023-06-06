Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать земельные участки героям СВО

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции (СВО). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Пригожин удовлетворен законом о статусе ветерана для добровольцев

В документе речь идёт о военнослужащих, лицах, заключивших контракт на пребывание в добровольческом формировании, проходивших службу в войсках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, Героях России, ветеранах боевых действий, а также членах их семей.

Рекомендуется предоставлять земельные участки по месту регистрации указанных лиц или месту пребывания.

Исключение составляют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, властям которых рекомендовано предоставлять иные меры поддержки.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для индивидуальных предпринимателей, имеющих статус ветерана боевых действий, льготную ставку 3% по упрощённой системе налогообложения, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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