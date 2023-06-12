Изменение тактики ВСУ и бои за Запорожье. Эксперты прогнозируют ход СВО
Вооружённые силы РФ ночью 12 июня нанесли удар по местам дислокации резервов украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В сообщении говорится, что для удара использовалось высокоточное оружие большой дальности морского базирования. Цели удара достигнуты, сообщают в военном ведомстве.
Военный эксперт Борис Рожин в эксклюзивном интервью Telegram-каналу военкора Юрия Котенка Vоенкор Котенок Z оценил промежуточные результаты украинского наступления и необходимости «второй волны» мобилизации.
«Даже в заявлениях западной прессы проскальзывает тезис, что ВС РФ обороняются куда лучше, нежели ожидали страны НАТО и ВСУ. Кадры большого кол-ва уничтоженной техники стали своеобразным холодным душем для тех, кто был склонен недооценивать российскую армию», – считает Рожин.
Он также отметил положительную роль публичного конфликта основателя частной военной компании Евгения Пригожина с Минобороны РФ, который ввел в заблуждение противника, не дав объективно оценить силы ВС РФ.
Эксперт считает, что численность группировки МО РФ на Украине еще недостаточно плотная - «для решения стоящих задач должна быть кратно больше». Чтобы обеспечить хотя бы небольшой перевес сил со стороны России, власти привлекают в зону СВО контрактников, добровольцев, участников ЧВК, заключенных и т.д.
По мнению эксперта, ВСУ в ходе наступления 4-12 июня не смогли достичь оперативных успехов.
«Но у ВСУ еще достаточно резервов, чтобы попытаться продавить массой хотя бы на одном из участков. Так что решающие бои, определяющие исход Запорожской стратегической оборонительной операции, еще впереди», – предупредил Борис Рожин.
Аналогичной точки зрения придерживается и военный корреспондент Александр Коц.
В своем Telegram-канале он показал кадры уничтожения танков Leopard 2R HMBV . ВСУ потеряли три машины из шести, прибывших из Финляндии.
По мнению Коца, Украине явно не хватает импортных танков.
«Все танкоопасные участки на угрожаемых направлениях российская армия уже давно заминировала в несколько рядов. В условиях нехватки инженерной техники, противник вынужден наступать через минные поля узкими колоннами, выстроившись в хвосте инженерной техники. Стоит ли говорить, что в таком построении он становится легкой добычей для артиллерии и авиации?» – комментирует российскую тактику военкор.
При этом Александр Коц прогнозирует изменение тактических приемов ВСУ уже в ближайшее время.
«Противник уже доказал, что способен учиться на своих ошибках. В ближайшее время стоит ожидать изменения его тактики. Раз в лоб пробить нашу оборону не получается, враг может попробовать другие подходы», - написал военкор 12 июня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении украинских Вооружённых сил (ВСУ) из-за давления западных союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайской газете Global Times.
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