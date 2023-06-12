СМИ: Зеленский заявил о наступлении ВСУ под давлением Запада

Опрошенные изданием эксперты указали, что украинские власти были вынуждены начать наступление, опасаясь ослабления иностранной поддержки.

В частности, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И указал, что после 15 месяцев конфликта США и их европейским партнёрам необходимы позитивные сдвиги, которые позволят убедить внутренние общественные и политические силы в необходимости дальнейшей поддержке Украины.

Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что на территории Украины ведутся контрнаступательные действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

