СМИ: Зеленский заявил о наступлении ВСУ под давлением Запада
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о контрнаступлении украинскийх Вооружённых сил (ВСУ) из-за давления западных союзников. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайской газете Global Times.
Опрошенные изданием эксперты указали, что украинские власти были вынуждены начать наступление, опасаясь ослабления иностранной поддержки.
В частности, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань Шэнь И указал, что после 15 месяцев конфликта США и их европейским партнёрам необходимы позитивные сдвиги, которые позволят убедить внутренние общественные и политические силы в необходимости дальнейшей поддержке Украины.
Ранее Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что на территории Украины ведутся контрнаступательные действия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru