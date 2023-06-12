Рогов сообщил о тяжелых боях в районе Времевского выступа в Запорожье

Как отметил эксперт, столкновения идут в том числе в «серой» зоне в районе Нескучного и Макаровки.

«Ни одной высоты ими не взято, но их надо накрывать. Сейчас идут тяжелые бои», — заявил Рогов в эфире «Соловьев Live».

По словам эксперта, на этом участке работает артиллерия, минометные расчеты, авиация РФ.

Также Рогов сообщил, что бои шли и в районе Дорожнянки, к югу от Орехова, в районе Лобкового. Российские военные пресекли попытки ВСУ забросить диверсантов и зайти в тыл, противник понес большие потери.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что бойцы РФ отразили атаку украинской штурмовой группы на Соледаро-Артемовском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

