Хорошо, что не очень отстали. Зачем прибедняется Пентагон

Поэтому, говорить, что мы их где-то сильно обогнали нельзя, уже хорошо, что мы не очень отстаём от них. Я бы не стал всерьёз воспринимать заявления американских военных», - отметил собеседник НСН.

Евгений Бужинский также обозначил главную головную боль Пентагона в отношении Пекина:

«Китай тоже проводит широкомасштабную модернизацию, у них есть свой гиперзвук, по нему они американцев тоже опережают.