Хорошо, что не очень отстали. Зачем прибедняется Пентагон
Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны в эфире НСН опроверг преимущество России над США в вооружении.
Военное преимущество Соединенных Штатов Америки в мире подорвано, а Россия и Китай же усилили свои возможности. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил. По его словам, Америка способна вести войну против любого потенциального противника, однако конкурентное лидерство ушло в прошлое, сообщает Military Times. Китай и Россия усиливают свои военные возможности, чтобы превзойти США и их союзников и обеспечить свое влияние во всем мире.
Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН призвал не воспринимать на веру подобные заявления американских военных.
«В США сейчас идёт процесс обсуждения бюджета на следующий финансовый год. Поэтому все заявления нужно рассматривать очень критически. Речь идёт о борьбе за деньги. Что касается существа вопроса. Мы сейчас опережаем их по суперзвуку – комплекс «Кинжал» с планирующим блоком. Всё остальное, о чём Путин говорил два года назад - «Посейдон», «Армата» - всё это не принято на вооружение.
уже хорошо, что мы не очень отстаём от них
Поэтому, говорить, что мы их где-то сильно обогнали нельзя, уже хорошо, что мы не очень отстаём от них. Я бы не стал всерьёз воспринимать заявления американских военных», - отметил собеседник НСН.
Евгений Бужинский также обозначил главную головную боль Пентагона в отношении Пекина:
«Китай тоже проводит широкомасштабную модернизацию, у них есть свой гиперзвук, по нему они американцев тоже опережают.
Китай за 10 лет более 300 кораблей спустил на воду
В остальном США в первую очередь беспокоит масштабная программа по перевооружению военно-морских сил КНР. Китай за 10 лет более 300 кораблей спустил на воду».
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США обозначил также другие вызовы, с которыми сталкивается американская армия. В частности, по словам Марка Милли, Северная Корея и Иран «нарушают стабильность» на региональном уровне.
На слушаниях в палате представителей Милли и глава Пентагона Марк Эспер обсуждают оборонный бюджет США. Они оба отметили, что в мире идет соревнование в военной сфере между странами. Министр обороны призвал модернизировать «ядерную триаду» США, несмотря на то, что Вашингтон не хочет новой гонки вооружений с Москвой.
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