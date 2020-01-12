В Госдуме назвали срок окончания военной гегемонии США в мире
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН рассказал, каких угроз боится Пентагон со стороны Китая и России.
В министерстве обороны СШA зaявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китaя. Тaкую позицию вырaзил генерaл ВВС СШA и зaместитель глaвы Объединенного комитетa нaчaльников Штaбов Джон Хaйтен. Его интервью было опубликовaно нa сaйте Пентaгонa.
Он отметил, что вооруженные силы СШA сейчaс лидируют по большинству пaрaметров. Однaко это не будет иметь никaкого знaчения, если соперник вырвется вперед. Приоритетной зaдaчей, которую стaвит министерство обороны нa ближaйшее время, является ядернaя модернизaция, скaзaл Хaйтен.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН отметил хорошую работу аналитической службы Пентагона, которая пытается дать прогноз о соотношении военных сил на десятилетия вперед. Парламентарий указал сильные стороны Китая и России, которые представляют угрозу военному превосходству США в мире.
«Если Россия и Китай сохранят темпы ввода в эксплуатацию новейших разработок, то в ближайшие пять-десять лет гегемонии США придет конец. Они это понимают и говорят об этом.
Китай неплохо развивается в сфере военных технологий. Страна лидирует в мире по росту экономики и численности населения, поэтому обладает серьезными мобилизационными ресурсами. Ежегодно Китай увеличивает расходы на оборонный комплекс на десять процентов. Этому есть два объяснения: или армия перевооружается, или готовится к крупномасштабным военным действиям.
Российская Федерация начала процесс перевооружения в последние десять лет. До 2009 года Российская армия эксплуатировала достижения советского периода, мы дорабатывали разработки времен СССР. Сегодня Россия демонстрирует неплохие ВКС в Сирии, у нас хороший подводный атомный флот, перспективные ракетные программы. Российские ракеты, которые несут боевое дежурство, могут преодолевать все существующие системы ПРО США. Дальность полета критическая не только для американских военных баз, которые находятся по всему миру, но и для территории США», - пояснил парламентарий.
Ранее НСН рассказала об успешных испытаниях ракеты Lockheed Precision Strike в США, которая, по словам военных, способна обойти радары российской противовоздушной обороны, став «убийцей российских ПВО».
Военные эксперты в эфире НСН напомнили об уникальности российской ракеты «Кинжал» и заявили о перспективах ее серийного производства.
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