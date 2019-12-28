«Американцы и китайцы так не могут». Военный эксперт о российском гиперзвуковом оружии

ВПК России намерен увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон». Показатели превысят 10 махов (скоростей звука). Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Замминистра отметил, что усовершенствованные образцы гиперзвукового оружия будут применять с воздушным носителем «Кинжал» и с наземного и морского носителя «Циркон».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН назвал условия для увеличения скорости гиперзвуковых ракет.

«К гиперзвуковому относится оружие, которое поражает цель со скорость от 4 до 30-40 и более км/сек. Скорость определяет устойчивость боевого комплекса, его уязвимость от средств ПВО. Чем выше скорость, тем меньше уязвимость. С другой стороны, при повышении скорости вырастают и технические требования: к температурному режиму, к допустимым перегрузкам, к работе головки самонаведения.

Достичь изменения скорости полета при тех же энергетических затратах можно за счет изменения формы корпуса, более мощных двигателей, создания более совершенной головки наведения, которая захватывает цель и сопровождает ее до момента поражения. Когда ракета на гиперскорости движется к цели в ионном облаке, головка самонаведения не работает в традиционном понимании – нужно что-то принципиально другое. Это "другое" наши сделали, а американцы и китайцы пока не могут. Не имеют они таких технологий. Это чисто советская разработка, которая реализована уже в России. Также для увеличения скорости гиперзвукового оружия потребуется создание особо прочных материалов для обеспечения маневрирования при повышенных перегрузках, которые могут достигать 150-200 единиц», - перечислил требования эксперт.