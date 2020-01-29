Двуличное китайское предупреждение. Зачем Пекин предрекает России поражение от США
Профессор Академии военных наук в эфире НСН объяснил, что Китаю нужны российские технологии.
В случае войны с США Россия потерпит поражение всего за несколько часов. К такому выводу пришли китайские военные аналитики. По их данным, Россия до сих пор не завершила восстановление ракетных, подводных и воздушно-космических войск, кроме того объём разработок нового вооружения оставляет желать лучшего. Чтобы избежать быстрого поражения российской армии необходимо усилить системы противоракетной обороны, создавать новые стратегические бомбардировщики и модернизировать ядерное оружие.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, для чего появляются такие статьи.
«Россия создала определенный тренд в вооружениях, которые сейчас разные страны мира воспринимают как лидирующие. В том году на параде Китай показал гиперзвуковую ракету. Казалось бы, зачем делать гиперзвук, если есть российский гиперзвук. Но созданные в России образцы вооружений создали целый вектор, к которому стали подтягиваться другие страны. Китай со своей всепроникающей экономикой такими заявлениями пытается расположить к себе США. Потому что, сколько бы они ни ругались, взаимозависимость их экономик чудовищна.
Они пытаются наладить отношения с Америкой как надежным партнером, потому что иначе они не могут развиваться. И пытаются принудить Россию к более длительному и качественному сотрудничеству в военной сфере. Это сотрудничество Китаю очень нужно, ему важно получить у России военные технологии, которые усилят обороноспособность КНР. А в случае ядерного конфликта проиграют все, в том числе и Китай», - напомнил эксперт.
Также он поставил под сомнение осведомленность китайцев. «Кроме того я не верю, что журналисты располагают сведениями, которые в России составляют государственную тайну: маршруты наших подлодок, принцип работы «Кинжала». Такие статьи будут появляться и впредь», - добавил Судаков.
Ранее США определили своё слабое место в возможном военном конфликте с Россией. Проиграть войну в Евразии Вашингтон может из-за устаревшего транспортного флота.
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