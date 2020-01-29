Двуличное китайское предупреждение. Зачем Пекин предрекает России поражение от США

В случае войны с США Россия потерпит поражение всего за несколько часов. К такому выводу пришли китайские военные аналитики. По их данным, Россия до сих пор не завершила восстановление ракетных, подводных и воздушно-космических войск, кроме того объём разработок нового вооружения оставляет желать лучшего. Чтобы избежать быстрого поражения российской армии необходимо усилить системы противоракетной обороны, создавать новые стратегические бомбардировщики и модернизировать ядерное оружие.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков в эфире НСН объяснил, для чего появляются такие статьи.

«Россия создала определенный тренд в вооружениях, которые сейчас разные страны мира воспринимают как лидирующие. В том году на параде Китай показал гиперзвуковую ракету. Казалось бы, зачем делать гиперзвук, если есть российский гиперзвук. Но созданные в России образцы вооружений создали целый вектор, к которому стали подтягиваться другие страны. Китай со своей всепроникающей экономикой такими заявлениями пытается расположить к себе США. Потому что, сколько бы они ни ругались, взаимозависимость их экономик чудовищна.