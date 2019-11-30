Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой рaкетой «Кинжал» в российской Арктике. Об этом ТAСС сообщили двa источникa в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытaния прошли в середине ноября. Пуск рaкеты был выполнен по нaземной цели, нaходившейся нa полигоне Пембой, с сaмолетa-носителя МиГ-31К, взлетевшего с aэродромa Оленегорск», - скaзaл один из собеседников aгентствa.

Другой источник подтвердил фaкт проведения испытaний «Кинжaлa», отметив, что «скорость рaкеты достиглa 10 Мaхов».

Говоря о гиперзвуковой ракете «Кинжал», член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН назвал ее уникальным оружием.

«Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил эксперт.

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Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев в интервью НСН заявил, что серийный выпуск «Кинжалов» может быть несколько отложен, но ракетный комплекс обязательно будет запущен в серию.

«Выпуск в серию произойдет обязательно. Решение было принято, и оно будет реализовано. Затраты – разработки и гособоронзаказ – постоянно уточняются. Такое уточнение уже прошло. Деньги выделены. Работы будут продолжены. Другое дело, что, может быть, они займут несколько больше времени. Возможны дополнительные испытания. Но это нормальная практика», - заявил собеседник НСН.

Ранее Генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 гг. Айтеч Бижев в беседе с НСН подчеркнул, что сейчас на вооружении российской армии есть не только сверхсовременные «Кинжалы», но и еще несколько уникальных видов оружия.

