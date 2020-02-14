США назвали отстающими от России на десятки лет в области гиперзвукового оружия

Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, 2020 год станет «ключевым» для разработки такого типа вооружений.

Обращает на себя внимание тот факт, что это заявление прозвучало на следующий день после выступления на эту тему президента России Владимира Путина. Он предупредил, что многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл после того, как у России появилось гиперзвуковое оружие.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский отметил в беседе с НСН, что не стал бы связывать эти два заявления.

«Это не прямой ответ Владимиру Владимировичу конкретно и нашей стране - в целом. Уже несколько лет американцы ведут разработку гиперзвукового оружия по 4 программам: флот, армия, военно-воздушные силы. ВВС провели первые испытания еще в прошлом году, в 2020-м собираются испытывать второй образец, и армия планирует испытания в этот же период. Всё по плану Пентагона», - пояснил собеседник НСН.