США назвали отстающими от России на десятки лет в области гиперзвукового оружия
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии заявил НСН, что США смогут поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты не раньше 2024 года.
Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия летом этого года, сообщил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, 2020 год станет «ключевым» для разработки такого типа вооружений.
Обращает на себя внимание тот факт, что это заявление прозвучало на следующий день после выступления на эту тему президента России Владимира Путина. Он предупредил, что многомиллиардные траты США на системы ПРО потеряли смысл после того, как у России появилось гиперзвуковое оружие.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский отметил в беседе с НСН, что не стал бы связывать эти два заявления.
«Это не прямой ответ Владимиру Владимировичу конкретно и нашей стране - в целом. Уже несколько лет американцы ведут разработку гиперзвукового оружия по 4 программам: флот, армия, военно-воздушные силы. ВВС провели первые испытания еще в прошлом году, в 2020-м собираются испытывать второй образец, и армия планирует испытания в этот же период. Всё по плану Пентагона», - пояснил собеседник НСН.
Опираясь на план испытаний, Виктор Мураховский предположил, что американские ракеты будут готовы к 2024-2025-му году, не раньше. При этом у России две системы: гиперзвуковой управляемый боевой блок на межконтинентальной баллистической ракете «Авангард» и «Кинжал» уже стоят на вооружении. Еще ряд систем, например «Циркон», находится в разработке. В этой ситуации Штатам приходится Россию догонять, потому что от этапа разработки до постановки на вооружение проходит несколько лет.
«Каких-то сакральных знаний, доступных только избранным, в этой сфере не существует. Все принципы описаны давно, еще в десятитомнике по физике Ландау - Лифшица. Вопрос только конкретных решений на национальной технологической базе. Материалы, которые выдерживают гигантские температуры. Система наведения, которая может работать в облаке плазмы, когда гиперзвуковая ракета летит в атмосфере. Это уже конкретные технические решения и технологии, а принципы известны всему миру давным давно», - резюмировал Виктор Мураховский.
Штаты понимают, что Россия в вопросе создания гиперзвукового оружия сильно отстают. Как признали в Пентагоне, но преодоление отставания от России США потребуются годы.
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