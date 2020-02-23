В Госдуме рассказали о ядерных целях России в Европе
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как Россия может использовать ядерное оружие против Европы и США.
В США состоялись военные учения на случай ядерного удара России по Европе. В соответствии с американским сценарием военных действий, Россия использовала ядерное оружие малой мощности, которое было направлено против одного из объектов на территории НАТО при войне с Европой.
Комментируя НСН итоги этих учений, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин рассказал, почему Россия не намерена применять ядерное оружие в отношении европейских государств.
«Мы (Россия – прим. НСН) неоднократно говорили, что наша военная доктрина предполагает нанесение ядерного удара, если целостности нашего государства угрожает опасность. Наносить удар по европейским странам – полная утопия, потому что радиус ядерного заражения коснется и нашей страны. Нам это совершенно не выгодно. Кроме того, мы не ведем с Европой никаких конфликтов, в результате которых мы бы наносили по ним ядерный удар. Я не знаю ни одной европейской страны, которую бы мы не смогли поставить на место без применения ядерного оружия. Вполне способны», - заявил эксперт.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН поспорил с парламентарием.
«Если Россия не будет бить ядерным оружием по Европе, то почему бы там не создать танковую и общевойсковую группировку и, учитывая превосходство в силах, не разгромить в Россию! Делать подобные заявления – фактически толкать Европу и НАТО к войне с Россией. Поэтому ядерный удар по Европе будет однозначно, если она создаст группировку войск, которая будет угрожать безопасности и территориальной целостности нашей страны. Больше того, при соотношении сил России и НАТО только наше ядерное оружие является гарантом безопасности.
Фактически мы тактическое ядерное оружие будем применять по стратегическим, оперативным группировкам противника уже на расстоянии 100-300 км от линии фронта. А уж евростратегические самолеты типа Су-22М3, ракеты «Кинжал», которые могут быть с ядерной боевой частью, однозначно будет работать на Европу. Это не вызывает никаких сомнений, и иллюзий быть не должно. При использовании ядерного оружия тактического радиуса действия зона поражения ударной волной – в пределах двух-четырех км. Зона радиоактивного поражения – пара десятков км», - заявил эксперт.
Константин Сивков также отметил, что российские подлодки не появятся у берегов США в случае военного конфликта.
«На наших подводных лодках имеются межконтинентальные баллистические ракеты с дальностью стрельбы 12 тыс км. Поэтому им не надо подходить к берегам США – им нечего там делать. Кроме того, там система зональной противолодочной обороны. Шансов дойти у нашей лодки немного. Поэтому есть ракета, которая стреляет на 12 тысяч км», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Константин Сивков в эфире НСН рассказал об уникальности новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей». Он заявил, что продажа этих комплексов исключена, они строятся в первую очередь для российской армии.
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