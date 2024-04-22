«Гюрза» и«Пятница» против дронов ВСУ: Российские разработчики создали новое оружие
Российские специалисты создали высокоэффективные систему безопасности «Пятница» и портативный антидрон «Гюрза», их цель — помочь противостоять все нарастающим беспилотным атакам со стороны ВСУ.
Российские специалисты создали систему безопасности «Пятница». Ее задача — защищать от атак дронов важные масштабные объекты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на разработчика.
По его словам, «Пятница», исходя из разных факторов, дает возможность быстро понять, как наиболее эффективно воздействовать на различные типы беспилотников.
Разработчик добавил, что новая система сможет «закрыть» в том числе и промышленные предприятия, регулярно подвергающиеся атакам дронов ВСУ. Отмечается, что «Пятницу» планируется представить на форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке в августе.
НЕ «ПЯТНИЦЕЙ» ЕДИНОЙ
Есть у российских конструкторов и еще один «сюрприз» для неприятелей — оснащенный искусственным интеллектом портативный антидрон «Гюрза», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.
По его словам, вес работающей в 10 частотных диапазонах «Гюрзы» составляет 25 килограммов, а дальность глушения в зависимости от условий достигает 1500 метров.
Жуков добавил, что «Гюрза» уже применяется в зоне спецоперации и не имеет аналогов в мире. В его работе применяются алгоритмы искусственного интеллекта — установка сама решает, включить или выключить нужные частоты гашения. Решение об использовании в системах радиоэлектронной борьбы искусственного интеллекта продемонстрировало высокую эффективность, отметил он.
ЧЕМ ОТВЕТИТ ВСУ
Новые разработки российских авиаконструкторов пришлись как нельзя кстати — ведь и в арсенале ВСУ присутствует весьма грозное оружие, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев. Он напомнил, что Украина располагает беспилотниками высокой дальности, создающими угрозу для ряда российских регионов.
По словам эксперта, далеко летящие дроны ВСУ могут преодолевать 1000-1200 километров, впрочем, они не очень мощные и несут на себе больше топлива, чем полезной нагрузки. «Однако этого хватит, например, для удара по нефтяному хранилищу, чтобы устроить пожар», — предупредил он.
Угрозу такие беспилотники могут представлять, в частности, для Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Великого Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга.
При этом, заявил Чадаев, дроны могут запускаться и с российских территорий: можно, например, оборудовать автомобиль на территории Белоруссии, преодолеть формальную российско-белорусскую границу и найти безопасную точку запуска.
«ПАНЦИРЬ» НЕ ЗАЩИТИТ
Более того — интенсивность атаками беспилотниками со стороны ВСУ будет лишь нарастать, убежден военный эксперт Владислав Шурыгин. Надеяться же на зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» не стоит — чтобы спать спокойно, их нужно на порядок больше.
«Необходимо создание "территориальной ПВО" в составе местных структур ГО ЧС, а также "Росгвардии", с передачей им с баз хранения Минобороны малой зенитной артиллерии, формирование на основных направлениях пролетов БПЛА сетей из постов акустического контроля на базе существующих вышек сотовой связи, на которых дополнительно устанавливаются высокочувствительные микрофоны, объединённые в единую сеть, обрабатываемую с помощью компьютерных программ.
Формирование на базе вертолётных полков подразделений ночных охотников за БПЛА с их переброской в приграничные районы. Про развертывание радиолокационных рубежей на базе аэростатов мы уже писали десятки раз...
Только так можно эффективно пресечь "падения обломков" вражеских БПЛА на наши объекты!» — заявил Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай».
СОКРАЩАЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ
На фоне тревожной позиции экспертов несколько парадоксальным выглядит решение российского правительства… урезать финансирование нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. Так, издание Forbes со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщило, что в 2024-2030 годах на производство беспилотников будет потрачено 713,7 млрд рублей (559,5 млрд рублей из федерального бюджета, 41 млрд рублей — из региональных бюджетов и 113,2 млрд рублей из внебюджетных источников), что на почти 185 млрд меньше, чем планировалось летом 2023 года.
Оказалось, что сумму было решено пересмотреть после послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина 29 февраля. Российский лидер заявил о необходимости достичь технологического суверенитета «в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны». Следовательно, портфель национальных проектов сейчас проходит общую балансировку с учетом положений послания.
Вскоре после послания состоялось совещание, посвященное выполнению новых задач по итогам послания и их согласованию с действующими нацпроектами, на котором и было принято соответствующее решение. Куда пойдут деньги, изъятые из нацпроекта, собеседник издания не уточнил, отметив, что это выяснится в июне-октябре при окончательном рассмотрении нацпроектов и формировании бюджета на 2025-2027 годы.
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