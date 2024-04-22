«Гюрза» и«Пятница» против дронов ВСУ: Российские разработчики создали новое оружие

Есть у российских конструкторов и еще один «сюрприз» для неприятелей — оснащенный искусственным интеллектом портативный антидрон «Гюрза», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на генерального конструктора НПП «Герань» Олега Жукова.

По его словам, вес работающей в 10 частотных диапазонах «Гюрзы» составляет 25 килограммов, а дальность глушения в зависимости от условий достигает 1500 метров.

Жуков добавил, что «Гюрза» уже применяется в зоне спецоперации и не имеет аналогов в мире. В его работе применяются алгоритмы искусственного интеллекта — установка сама решает, включить или выключить нужные частоты гашения. Решение об использовании в системах радиоэлектронной борьбы искусственного интеллекта продемонстрировало высокую эффективность, отметил он.

ЧЕМ ОТВЕТИТ ВСУ

Новые разработки российских авиаконструкторов пришлись как нельзя кстати — ведь и в арсенале ВСУ присутствует весьма грозное оружие, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев. Он напомнил, что Украина располагает беспилотниками высокой дальности, создающими угрозу для ряда российских регионов.

По словам эксперта, далеко летящие дроны ВСУ могут преодолевать 1000-1200 километров, впрочем, они не очень мощные и несут на себе больше топлива, чем полезной нагрузки. «Однако этого хватит, например, для удара по нефтяному хранилищу, чтобы устроить пожар», — предупредил он.

Угрозу такие беспилотники могут представлять, в частности, для Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Великого Новгорода, Пскова и Санкт-Петербурга.

При этом, заявил Чадаев, дроны могут запускаться и с российских территорий: можно, например, оборудовать автомобиль на территории Белоруссии, преодолеть формальную российско-белорусскую границу и найти безопасную точку запуска.

«ПАНЦИРЬ» НЕ ЗАЩИТИТ

Более того — интенсивность атаками беспилотниками со стороны ВСУ будет лишь нарастать, убежден военный эксперт Владислав Шурыгин. Надеяться же на зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» не стоит — чтобы спать спокойно, их нужно на порядок больше.

«Необходимо создание "территориальной ПВО" в составе местных структур ГО ЧС, а также "Росгвардии", с передачей им с баз хранения Минобороны малой зенитной артиллерии, формирование на основных направлениях пролетов БПЛА сетей из постов акустического контроля на базе существующих вышек сотовой связи, на которых дополнительно устанавливаются высокочувствительные микрофоны, объединённые в единую сеть, обрабатываемую с помощью компьютерных программ.

Формирование на базе вертолётных полков подразделений ночных охотников за БПЛА с их переброской в приграничные районы. Про развертывание радиолокационных рубежей на базе аэростатов мы уже писали десятки раз...

Только так можно эффективно пресечь "падения обломков" вражеских БПЛА на наши объекты!» — заявил Шурыгин в своем Telegram-канале «Рамзай».

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