«Территориальная ПВО» против БПЛА: Военный эксперт предложил способ борьбы с дронами ВСУ

ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ

Самые серьезные последствия после атаки украинских дронов произошли в Белгородской области – погибли два человека. Украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.



«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — написал губернатор.

Гладков добавил, что, предварительно, из-за нескольких сбросов взрывчатки полностью сгорели жилой дом и сарай. Кроме того, один частный дом был сильно поврежден.