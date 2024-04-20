«Территориальная ПВО» против БПЛА: Военный эксперт предложил способ борьбы с дронами ВСУ
Создание «территориальной ПВО» в составе местных структур ГО ЧС, а также «Росгвардии» поможет противостоять массовым атакам украинских дронов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
Пятьдесят украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над восемью регионами России. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 26 дронов над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над Брянской областью, еще восемь аппаратов – над Курской. Кроме того, два беспилотника уничтожили и перехватили над Тульской областью, по одному дрону – над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны.
ЛЮДСКИЕ ПОТЕРИ
Самые серьезные последствия после атаки украинских дронов произошли в Белгородской области – погибли два человека. Украинские беспилотники атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области, из-за сброса двух взрывных устройств загорелся частный дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома», — написал губернатор.
Гладков добавил, что, предварительно, из-за нескольких сбросов взрывчатки полностью сгорели жилой дом и сарай. Кроме того, один частный дом был сильно поврежден.
Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Истобное Губкинского района Белгородской области с помощью беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник упал без детонации. Пострадавших нет, уточнил губернатор.
По его словам, повреждения получила веранда частного домовладения. На место прибыли оперативные службы.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОТЕРИ
Из-за взрыва БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура в Малоярославецком районе Калужской области. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, ночью 20 апреля в районе электроподстанции произошел взрыв БПЛА.
«Незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал Шапша в Telegram-канале.
На месте инцидента находятся оперативные службы, они устраняют повреждения.
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПВО»
Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что количество и масштабы ударов беспилотников ВСУ будут только нарастать. По его мнению, рассчитывать на то, что «армейские «Панцири» со всем справятся», - порочна идея, потому что для ее эффективной реализации таких зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) нужно на порядок больше. Чтобы ситуация с атаками украинских дронов на российские регионы изменилась, нужны другие меры реагирования, пишет эксперт в своем Telegram-канале «Рамзай».
«Необходимо создание "территориальной ПВО" в составе местных структур ГО ЧС, а также "Росгвардии", с передачей им с баз хранения МО малой зенитной артиллерии (МЗА), формирование на основных направлениях пролетов БПЛА сетей из постов акустического контроля на базе существующих вышек сотовой связи, на которых дополнительно устанавливаются высокочувствительные микрофоны, объединённые в единую сеть, обрабатываемую с помощью компьютерных программ.
Формирование на базе вертолётных полков подразделений ночных охотников за БПЛА с их переброской в приграничные районы. Про развертывание радиолокационных рубежей на базе аэростатов мы уже писали десятки раз...
Только так можно эффективно пресечь "падения обломков" вражеских БПЛА на наши объекты!» – подчеркнул Шурыгин.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ведомстве создадут научно-производственный центр беспилотников и роботов. На полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники, а также стрелковое оружие. Глава Минобороны объявил о решении сформировать «научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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