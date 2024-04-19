СМИ: Российская РЭБ не дала украинским дронам поразить систему «Солнцепек»
Украинские FPV-дроны в течение ночи пытались ударить по тяжелой огнеметной системе «Солнцепек», однако не смогли поразить ее из-за установленного мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Об этом заявил в беседе с РИА Новости разработчик системы Станислав (агентство не приводит полное имя собеседника из соображений безопасности).
«Противник потратил на него штук пять-шесть... дронов и все равно не смог поразить», — указал разработчик.
Вероятно, ТОС во время атаки была неисправна. В машине не было российских военных. После огнеметную систему эвакуировали и починили, сейчас «Солнцепек» снова в строю.
Ранее Минобороны сообщило, что экипажи ТОС уничтожили пункты временной дислокации ВСУ и личный состав противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, напоминает RT.
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