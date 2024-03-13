«Могут устроить пожар»: В России оценили дальность поражения беспилотников ВСУ

Таким образом, учитывая расстояния от государственной границы, дроны ВСУ потенциально могут долететь, например, до Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Великого Новгорода, Пскова, и Санкт-Петербурга. Но в ряде случаев дроны могут запускаться и с территории РФ, допустил Чадаев.

«Самый типовой способ – оборудовать автомобиль где-то в Белоруссии, переехать границу, которой как таковой и нет, и дальше найти точку запуска, чтобы не обнаружили. Нет ничего сложного в том, чтобы запустить беспилотник с территории России. Едет «Газель» закрытая, водитель выходит, запускает дрон и уезжает», - пояснил собеседник НСН.

Ранее, 12 марта, Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА в семи регионах: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. Кроме того, об атаке дрона сообщили власти Нижегородской области, где произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл», передает «Радиоточка НСН».

