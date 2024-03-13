«Могут устроить пожар»: В России оценили дальность поражения беспилотников ВСУ

Украина использует для атаки на российские города дроны, способные преодолевать больше тысячи километров, рассказал НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.

В арсенале Украины есть БПЛА высокой дальности, что создает угрозу для ряда регионов России, при этом сегодня также нельзя исключать и запуск дронов с российской территории, заявил в интервью НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.

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Массовые налет БПЛА на объекты в России продолжаются вторые сутки. В ночь на 13 марта были атакованы Белгородская, Курская, Брянская, Рязанская, Ленинградская и Воронежская области. По словам Чадаева, в арсенале ВСУ сегодня есть беспилотники, которые позволяют наносить удары на расстоянии до 1200 километров от границы.

«Сейчас у них есть далеко летящие беспилотники, которые могут преодолеть 1000-1200 километров. Это бензиновые дроны, они несут на себе больше топлива, чем полезной нагрузки, поэтому то, что летит далеко, как правило не очень мощное. Однако этого хватит, например, для удара по нефтяному хранилищу, чтобы устроить пожар», - сказал политолог.
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Таким образом, учитывая расстояния от государственной границы, дроны ВСУ потенциально могут долететь, например, до Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Великого Новгорода, Пскова, и Санкт-Петербурга. Но в ряде случаев дроны могут запускаться и с территории РФ, допустил Чадаев.

«Самый типовой способ – оборудовать автомобиль где-то в Белоруссии, переехать границу, которой как таковой и нет, и дальше найти точку запуска, чтобы не обнаружили. Нет ничего сложного в том, чтобы запустить беспилотник с территории России. Едет «Газель» закрытая, водитель выходит, запускает дрон и уезжает», - пояснил собеседник НСН.

Ранее, 12 марта, Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА в семи регионах: Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. Кроме того, об атаке дрона сообщили власти Нижегородской области, где произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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