По его словам, СВО начиналась как операция против Украины, но со временем она переросла в войну с коллективным Западом. Он отметил, что страны Запада во главе с США сейчас напрямую вовлечены в конфликт.

Песков заявил, что СВО будет продолжена до того момента, как все поставленные задачи будут достигнуты.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить Россию даже с помощью стран Запада, отмечают «Известия».

