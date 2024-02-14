Песков: СВО может идти дольше планируемого
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может идти дольше планируемого.
По его словам, СВО начиналась как операция против Украины, но со временем она переросла в войну с коллективным Западом. Он отметил, что страны Запада во главе с США сейчас напрямую вовлечены в конфликт.
Песков заявил, что СВО будет продолжена до того момента, как все поставленные задачи будут достигнуты.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина не сможет победить Россию даже с помощью стран Запада, отмечают «Известия».
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