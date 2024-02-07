Небензя: Россия начала СВО, чтобы закончить войну Украины против народа Донбасса
Россия начала специальную военную операцию, чтобы закончить войну, развязанную Украиной против населения Донбасса, сообщил на заседании Совбеза ООН российский постпред при организации Василий Небензя.
По его словам, Москва это непременно сделает. 6 февраля прошло запрошенное РФ заседание Совбеза из-за обстрела Вооруженных сил Украины Лисичанска. Ряд представителей Запада заявили, что ответственность за это преступление лежит на Москве, а членам Совбеза не пришлось бы собираться по такому поводу, если бы РФ не начала спецоперацию.
«Нет, господа, если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года. Только вы этого тогда не замечали», — заявил российский дипломат. «И мы пришли, чтобы закончить эту войну. И мы это непременно сделаем», — указал он.
Также Небензя заявил, что США являются соучастником удара ВСУ по Лисичанску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru