«Долетят за 5-7 минут»: Чем Россия ответит на американские ракеты в Германии
США уже сегодня размещают баллистические и крылатые ракеты на датском острове Борнхольм, они могут достигнуть российских центров принятия решений за 5-7 минут, сказал НСН Алексей Подберезкин.
В ответ на размещение крылатых и баллистических ракет США в ФРГ Россия должна ответить созданием угрозы непосредственно вблизи границ США — в сопредельных дружественных странах либо в нейтральных водах. Об этом в интервью НСН заявил военный эксперт Алексей Подберезкин.
США начнут с 2026 года размещать на территории Германии «новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе». Об этом говорится в опубликованном в среду вечером на сайте Белого дома совместном заявлении США и ФРГ. Из него следует, что речь идет, в частности, о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении. Подберезкин заявил, что этот процесс начался уже сегодня.
«Этот опыт у нас уже был в конце 1970-х годов. Происходило размещение крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет “Першинг-2” в ФРГ, Великобритании и Италии. И это вызвало очень острый кризис, который экс-президент СССР Михаил Горбачев, как ему казалось, успешно преодолел, подписав договор ДРСМД. На самом деле этот договор американцев ни к чему не обязывал, впоследствии они просто из него вышли. Но даже будучи одной из сторон договора, они не заканчивали работать над своими системами и развертыванием потенциала. В результате Вашингтон создал огромный потенциал крылатых ракет морского базирования, которым нам угрожает и сейчас. Сегодня ситуация возвращается к тому периоду. В формулу стратегического сдерживания внесут новый элемент — это баллистические и крылатые ракеты, способные в ограниченные сроки долететь до российских центров принятия решений, центров управления и контроля. Подлетное время этих ракет, как и “Першинга”, составит 5-7 минут, причем некоторые из них уже размещаются на датском острове Борнхольм. То есть речь идет уже не о 2026 годе, а о нынешних временах», — сказал Подберезкин.
Собеседник НСН предположил, чем может ответить Россия.
«Мы можем разместить аналогичные ракеты, но есть очень важная геополитическая проблема: ракеты будут лететь из Европы, а не из США, а приказы будут отдавать из Вашингтона. Примерно то же самое происходит на Украине. Нам нужно создавать адекватную угрозу территориям США, а не их базам в Европе. Это значит, что мы можем либо разместить аналогичные ракеты на Кубе, в Панаме, в Венесуэле или даже на Северном полюсе, либо места базирования своих подводных лодок максимально приблизить к США, либо размещать в международных водах на близком расстоянии к наиболее важным районам США суда с гиперзвуковым оружием. Это позволит выровнять ситуацию, поскольку оттуда гиперзвуковая ракета прилетит в стратегически важные для США районы за те же 5-7 минут, а не за полчаса, как из России», — подытожил эксперт.
Ранее США провели очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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