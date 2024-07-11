«Долетят за 5-7 минут»: Чем Россия ответит на американские ракеты в Германии

«Этот опыт у нас уже был в конце 1970-х годов. Происходило размещение крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет “Першинг-2” в ФРГ, Великобритании и Италии. И это вызвало очень острый кризис, который экс-президент СССР Михаил Горбачев, как ему казалось, успешно преодолел, подписав договор ДРСМД. На самом деле этот договор американцев ни к чему не обязывал, впоследствии они просто из него вышли. Но даже будучи одной из сторон договора, они не заканчивали работать над своими системами и развертыванием потенциала. В результате Вашингтон создал огромный потенциал крылатых ракет морского базирования, которым нам угрожает и сейчас. Сегодня ситуация возвращается к тому периоду. В формулу стратегического сдерживания внесут новый элемент — это баллистические и крылатые ракеты, способные в ограниченные сроки долететь до российских центров принятия решений, центров управления и контроля. Подлетное время этих ракет, как и “Першинга”, составит 5-7 минут, причем некоторые из них уже размещаются на датском острове Борнхольм. То есть речь идет уже не о 2026 годе, а о нынешних временах», — сказал Подберезкин.

Собеседник НСН предположил, чем может ответить Россия.

«Мы можем разместить аналогичные ракеты, но есть очень важная геополитическая проблема: ракеты будут лететь из Европы, а не из США, а приказы будут отдавать из Вашингтона. Примерно то же самое происходит на Украине. Нам нужно создавать адекватную угрозу территориям США, а не их базам в Европе. Это значит, что мы можем либо разместить аналогичные ракеты на Кубе, в Панаме, в Венесуэле или даже на Северном полюсе, либо места базирования своих подводных лодок максимально приблизить к США, либо размещать в международных водах на близком расстоянии к наиболее важным районам США суда с гиперзвуковым оружием. Это позволит выровнять ситуацию, поскольку оттуда гиперзвуковая ракета прилетит в стратегически важные для США районы за те же 5-7 минут, а не за полчаса, как из России», — подытожил эксперт.

Ранее США провели очередной учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

