Российские войска полностью освободили район «Новый» в Часовом Яре в ДНР

Также отмечается, что подразделениям Южной группировки войск удалось «улучшить положение по переднему краю».

«Нанесено поражение живой силе и технике противника... в районах населённых пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай», - добавили в ведомстве, указав, что были отражены четыре контратаки.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

