Российские войска полностью освободили район «Новый» в Часовом Яре в ДНР
Вооружённые силы РФ полностью освободили район «Новый» в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также отмечается, что подразделениям Южной группировки войск удалось «улучшить положение по переднему краю».
«Нанесено поражение живой силе и технике противника... в районах населённых пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка, Райгородок и Веселый Гай», - добавили в ведомстве, указав, что были отражены четыре контратаки.
Ранее в Минобороны заявили, что Вооружённые силы РФ освободили населённый пункт Новопокровское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru