Алаудинов: Силы РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

Вооруженные силы РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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По словам генерал-майора, российская армия ведет «непосредственные штурмовые действия» в Волчанске, самым тяжелым участком здесь были высотные дома.

«Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», — рассказал Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

Ранее командир «Ахмата» заявлял, что военные РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда Киев перебросил элитные подразделения и иностранных наемников.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияВооруженные Силы РФ

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