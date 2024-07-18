Алаудинов: Силы РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске
Вооруженные силы РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По словам генерал-майора, российская армия ведет «непосредственные штурмовые действия» в Волчанске, самым тяжелым участком здесь были высотные дома.
«Первая линия этих высотных домов уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России. Ежедневно по чуть-чуть наши подразделения продвигаются вперед», — рассказал Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Ранее командир «Ахмата» заявлял, что военные РФ теснят ВСУ на севере Волчанска, куда Киев перебросил элитные подразделения и иностранных наемников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru