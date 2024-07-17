СМИ: Мужа Блиновской перевели служить под Урожайное в ДНР
Бизнесмена Алексея Блиновского, мужа блогера Елены Блиновской, находящегося в зоне специальной военной операции, перевели служить в район села Урожайное в Донецкой Народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, Блиновский «возит боекомплекты на передовую».
Ранее предприниматель, который ушел на СВО добровольцем, служил под Красногоровкой в штурмовом подразделении 5-й отдельной мотострелковой Донецкой бригады.
В июне МВД объявило Алексея Блиновского в розыск по статье Уголовного кодекса, напоминает 360.ru. Как сообщали СМИ, меры связаны с делом о неуплате налогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru