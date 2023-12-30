Дроны над регионами: Украина атакует приграничье и Московскую область

ВСУ направляют дроны на приграничные области России и совершает атаки на Московский регион. В России укрепляют оборону.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом военные сбили шесть беспилотников самолетного типа. Богомаз опубликовал три сообщения об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале. Первая публикация о налете ВСУ появилась в 0:21 30 декабря, еще две новости вышли с периодичностью около 20 минут.

«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщил о первой операции российских военных Богомаз.

Затем система противовоздушной обороны уничтожила еще три украинских дрона, а подразделения РЭБ сбили один беспилотник самолетного типа.

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В результате атаки ВСУ на территории Брянской области пострадавших и разрушений нет.

На Украине представили новый беспилотный летательный аппарат AQ-400 «Коса», который обладает крайне высокими характеристиками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.

По его словам, для борьбы с дроном можно использовать новый российский комплекс ПВО «Панцирь-СМ». Дрон изготовлен из фанеры, а его форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow. Беспилотник летает на бензине и имеет современную электронику НАТО.

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«Коса» способна пролететь 750 километров, неся груз массой 42 килограмма. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси. Кнутов отметил, что планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500.

В России укрепляют оборону и производят новые средства защиты против дронов. Противодроновое ружье, способное подавить до 90% используемых Украиной беспилотных летательных аппаратов, создали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вооружения научно-производственное объединение «Кайсант».

«Мы изготовили противодроновое ружье с другим форм-фактором, более привычным для обывателя, в виде ружья, которое можно повесить на плечо. Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавить большой процент дронов - до 90% аппаратов», — указали в НПО.

Оборудование эффективно против любых коммерческих беспилотников, аппаратов самолетного типа и FPV-дронов. Вес антидронового ружья — 5,5 кг, дальность подавления — до 1,5 км. Официальные испытания аппарата прошли успешно. Как отметили в «Кайсанте», поставки оборудования в зону специальной военной операции только планируются.

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В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем, сообщили в Минпросвещения. Политолог и эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев рассказал НСН, что выпускники будут востребованы на «гражданке», но чтобы их научить, нужно готовить инструкторов.

«Научиться летать легко, научиться применять трудно. Можно уметь управлять взлетом и посадкой. Но вот когда нужно применить коптер для какой-то конкретной прикладной задачи - тут начинается самое сложное. Для того, чтобы эта история стала массовой, нужно учить учителей, создавать стандарты обучения и готовить инструкторов. Для того, чтобы развернуть массовую программу обучения, должно быть специальное место, где учат тех, кто будет учить. Должны быть разработаны специальные учебные программы. Мы с этим сталкивались, когда занимались подготовкой бойцов. Вскоре мы отказались от этого и стали учить инструкторов», - сообщил Чадаев.

Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил НСН, что рой дешевых украинских беспилотников способен нанести серьезный ущерб, и Киев готовится к их массовому производству.




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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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