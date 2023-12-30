Дроны над регионами: Украина атакует приграничье и Московскую область
ВСУ направляют дроны на приграничные области России и совершает атаки на Московский регион. В России укрепляют оборону.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили в воздухе и перехватили 32 дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, над регионом военные сбили шесть беспилотников самолетного типа. Богомаз опубликовал три сообщения об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале. Первая публикация о налете ВСУ появилась в 0:21 30 декабря, еще две новости вышли с периодичностью около 20 минут.
«Над городом Брянском и Брянским районом работает ПВО Министерства обороны РФ. Уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщил о первой операции российских военных Богомаз.
Затем система противовоздушной обороны уничтожила еще три украинских дрона, а подразделения РЭБ сбили один беспилотник самолетного типа.
В результате атаки ВСУ на территории Брянской области пострадавших и разрушений нет.
На Украине представили новый беспилотный летательный аппарат AQ-400 «Коса», который обладает крайне высокими характеристиками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.
По его словам, для борьбы с дроном можно использовать новый российский комплекс ПВО «Панцирь-СМ». Дрон изготовлен из фанеры, а его форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow. Беспилотник летает на бензине и имеет современную электронику НАТО.
«Коса» способна пролететь 750 километров, неся груз массой 42 килограмма. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси. Кнутов отметил, что планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500.
В России укрепляют оборону и производят новые средства защиты против дронов. Противодроновое ружье, способное подавить до 90% используемых Украиной беспилотных летательных аппаратов, создали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вооружения научно-производственное объединение «Кайсант».
«Мы изготовили противодроновое ружье с другим форм-фактором, более привычным для обывателя, в виде ружья, которое можно повесить на плечо. Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавить большой процент дронов - до 90% аппаратов», — указали в НПО.
Оборудование эффективно против любых коммерческих беспилотников, аппаратов самолетного типа и FPV-дронов. Вес антидронового ружья — 5,5 кг, дальность подавления — до 1,5 км. Официальные испытания аппарата прошли успешно. Как отметили в «Кайсанте», поставки оборудования в зону специальной военной операции только планируются.
В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиационных систем, сообщили в Минпросвещения. Политолог и эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев рассказал НСН, что выпускники будут востребованы на «гражданке», но чтобы их научить, нужно готовить инструкторов.
«Научиться летать легко, научиться применять трудно. Можно уметь управлять взлетом и посадкой. Но вот когда нужно применить коптер для какой-то конкретной прикладной задачи - тут начинается самое сложное. Для того, чтобы эта история стала массовой, нужно учить учителей, создавать стандарты обучения и готовить инструкторов. Для того, чтобы развернуть массовую программу обучения, должно быть специальное место, где учат тех, кто будет учить. Должны быть разработаны специальные учебные программы. Мы с этим сталкивались, когда занимались подготовкой бойцов. Вскоре мы отказались от этого и стали учить инструкторов», - сообщил Чадаев.
Ранее глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил НСН, что рой дешевых украинских беспилотников способен нанести серьезный ущерб, и Киев готовится к их массовому производству.
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