Дроны над регионами: Украина атакует приграничье и Московскую область

«Коса» способна пролететь 750 километров, неся груз массой 42 килограмма. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси. Кнутов отметил, что планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500.

В России укрепляют оборону и производят новые средства защиты против дронов. Противодроновое ружье, способное подавить до 90% используемых Украиной беспилотных летательных аппаратов, создали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вооружения научно-производственное объединение «Кайсант».

«Мы изготовили противодроновое ружье с другим форм-фактором, более привычным для обывателя, в виде ружья, которое можно повесить на плечо. Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавить большой процент дронов - до 90% аппаратов», — указали в НПО.

Оборудование эффективно против любых коммерческих беспилотников, аппаратов самолетного типа и FPV-дронов. Вес антидронового ружья — 5,5 кг, дальность подавления — до 1,5 км. Официальные испытания аппарата прошли успешно. Как отметили в «Кайсанте», поставки оборудования в зону специальной военной операции только планируются.