Рой дронов: Киев от безысходности готовится к зимним атакам с БПЛА

Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН предупредил, что Киев будет наращивать удары по российским территориям, используя свои данные и информацию США о локальных «дырах» в системах ПВО.

«Киев будет наращивать удары дронами по российским территориям. Это гораздо дешевле, у ВСУ отсутствует высокоточная авиация, средства поражения тоже отсутствуют. Удары беспилотниками очень эффективны для них. Мы были в СНГ вместе, у них есть информация о наших системах ПВО еще с советских времен. Знают наши достоинства и недостатки, выбирают локальные провалы в нашей системе. Им помогает Евросоюз и США это все отслеживать, они видят "дыры"», - объяснил собеседник НСН.