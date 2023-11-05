Рой дронов: Киев от безысходности готовится к зимним атакам с БПЛА
Рой дешевых беспилотников способен нанести ущерб противнику, поэтому на Украине собираются начать их производство для атак на Россию. Уничтожить все БПЛА не получится из-за знаний «дыр» российской ПВО в ВСУ.
Киев намерен активно использовать беспилотные летательные аппараты для атак на регионы России зимой, сообщил Independent начальник Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ Сергей Баранов.
Дроны с роевым управлением пригодятся не только для применения в зонах боевых действий, но и для мониторинга за нефтепроводами и линиями электропередач, заявил НСН эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев.
«При «роевом управлении» важно, что один из аппаратов выполняет функцию лидера, с которого происходит управление всеми остальными беспилотниками. Потенциально, любой дрон может перехватить эту функцию. Это особенно актуально для военных задач. Вот летит 20 дронов, один управляет, остальные получают команды, а если управляющий дрон сбит, то управление переходит на следующий...
Сетка дронов может дистанционно камерами смотреть за состоянием трубопроводов, и при этом обмениваться информацией друг с другом, координироваться относительно друг друга. Еще один способ применения - наблюдение за высоковольтными линиями передач», - отметил он.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что рой дешевых украинских беспилотников способен нанести серьезный ущерб, и Киев готовится к их массовому производству.
«Беспилотники тоже зависят от погоды, как и большая авиация. Сейчас Украину сдерживает от массового применения дронов не плохие погодные условия, а их нехватка. Киев предпринимает усилия для того, чтобы наладить собственное производство БПЛА. Их сборку можно размещать, например, на парковках в торговых центрах или жилых домов, прикрываясь от атак ВС РФ гражданскими объектами. Можно ожидать, что ВСУ действительно будут пытаться осуществлять массовые атаки беспилотников», – заявил он «Абзацу» 5 ноября.
Экс-заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью НСН предупредил, что Киев будет наращивать удары по российским территориям, используя свои данные и информацию США о локальных «дырах» в системах ПВО.
«Киев будет наращивать удары дронами по российским территориям. Это гораздо дешевле, у ВСУ отсутствует высокоточная авиация, средства поражения тоже отсутствуют. Удары беспилотниками очень эффективны для них. Мы были в СНГ вместе, у них есть информация о наших системах ПВО еще с советских времен. Знают наши достоинства и недостатки, выбирают локальные провалы в нашей системе. Им помогает Евросоюз и США это все отслеживать, они видят "дыры"», - объяснил собеседник НСН.
Как объяснил в беседе с НСН главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин, Россия может обезопасить себя от украинских атак лишь на 85%.
«Противоракетная оборона сбивает стратегические ракеты, а система ПВО – почти все, что может обнаружить. Но не существует абсолютного оружия, которое бы на 100% защищало от попадания. Также, как невозможно на 100% закрыть свое небо от тех же вертолетов, которые могут лететь на предельно малой высоте, где их нельзя обнаружить. Варианты такие возможны, несмотря на то, что 80-85% всего обнаруживается и сбивается», - пояснил эксперт.
Ранее Минобороны Украины передало ВСУ беспилотники Saker Scout, которые наделены искусственным интеллектом (ИИ). Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков заявил «Радиоточке НСН», что в мире нет серийного производства беспилотников с искусственным интеллектом.
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