В России создали ружье-антидрон, способное подавить до 90% беспилотников ВСУ
Противодроновое ружье, способное подавить до 90% используемых Украиной беспилотных летательных аппаратов, создали в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика вооружения научно-производственное объединение «Кайсант».
«Мы изготовили противодроновое ружье с другим форм-фактором, более привычным для обывателя, в виде ружья, которое можно повесить на плечо. Изделие работает в семи частотных диапазонах и способно подавить большой процент дронов - до 90% аппаратов», — указали в НПО.
Оборудование эффективно против любых коммерческих беспилотников, аппаратов самолетного типа и FPV-дронов. Вес антидронового ружья — 5,5 кг, дальность подавления — до 1,5 км. Официальные испытания аппарата прошли успешно. Как отметили в «Кайсанте», поставки оборудования в зону специальной военной операции только планируются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru