Глава Минспорта рассказал, как сделать детский спорт доступным
Президент Олимпийского комитета России, министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, как Минспорта работает над проблемой доступного детского спорта, в интервью изданию «Газета.Ru».
По словам министра, в первую очередь осуществляется взаимодействие с российскими регионами, ведется обсуждение со всеми губернаторами. Удалось добиться введения критериев для региональных программ по развитию спорта. Особое внимание уделяется детско-юношескому и массовому спорту. Уже утвердили список из 24 базовых видов спорта с доступной инфраструктурой, которые получат из федерального бюджета приоритетную поддержку.
Кроме того, отметил Дегтярев, отменили заявочные взносы на всероссийских и межрегиональных соревнованиях для несовершеннолетних. Также по поручению российского лидера Владимира Путина был создан Российский спортивный фонд, призванный стать новым инструментом в сфере поддержки адаптивного, детско-юношеского и массового спорта.
В частности, за счет фонда планируется оплатить работу школьных спортивных лиг и клубов — Дегтярев заявил, что обсуждал этот вопрос с главой Всероссийской федерации школьного спорта, олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
Кроме того, в регионы были направлены рекомендации по дополнительным выплатам тренерам и бесплатным занятиям для несовершеннолетних из малообеспеченных семей. «Все это — шаги к тому, чтобы спорт стал доступным каждому ребенку вне зависимости от места жительства и социального статуса», — подытожил он.
Ранее Дегтярев назвал недопустимой коллективную ответственность в спорте из-за дискриминации по национальному или расовому принципу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россияне пожаловались на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram
- Григорий и Игорь Верники сыграют в новом сериале «Приговор»
- Запорожскую АЭС полностью отключили от внешнего энергоснабжения
- Глава Минспорта рассказал, как сделать детский спорт доступным
- В Минздраве раскрыли состояние пострадавшего от удара ножом ребенка в Сергиевом Посаде
- Беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома в Курской области
- Лидер «Миража» оценил исполнение Люсей Чеботиной песни «Новый герой»
- СМИ: Нападение на сотрудников ДПС произошло в Нальчике
- Орландо Блум и Кэти Перри официально расстались
- Прокуратура: Расследование дела о мошенничестве с квартирой Долиной завершено