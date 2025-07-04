Глава Минспорта рассказал, как сделать детский спорт доступным

Кроме того, отметил Дегтярев, отменили заявочные взносы на всероссийских и межрегиональных соревнованиях для несовершеннолетних. Также по поручению российского лидера Владимира Путина был создан Российский спортивный фонд, призванный стать новым инструментом в сфере поддержки адаптивного, детско-юношеского и массового спорта.

В частности, за счет фонда планируется оплатить работу школьных спортивных лиг и клубов — Дегтярев заявил, что обсуждал этот вопрос с главой Всероссийской федерации школьного спорта, олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Кроме того, в регионы были направлены рекомендации по дополнительным выплатам тренерам и бесплатным занятиям для несовершеннолетних из малообеспеченных семей. «Все это — шаги к тому, чтобы спорт стал доступным каждому ребенку вне зависимости от места жительства и социального статуса», — подытожил он.

Ранее Дегтярев назвал недопустимой коллективную ответственность в спорте из-за дискриминации по национальному или расовому принципу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

