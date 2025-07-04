Запорожскую АЭС полностью отключили от внешнего энергоснабжения
Запорожская АЭС полностью потеряла внешнее энергоснабжение, сообщила пресс-служба станции.
Отмечается, что это произошло в связи с отключением высоковольтной линии «Днепровская» в 750 киловольт. При этом оборудованию станции ничего не угрожает.
Сейчас станция функционирует благодаря резервным генераторам, а радиационный фон на самой станции и поблизости от нее постоянно контролируется. Естественные фоновые природные значения находятся в норме.
Причины отключения ЗАЭС от внешнего энергоснабжения уточняются.
Ранее группа инспекторов МАГАТЭ осмотрела место атаки беспилотника ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС. Об этом сообщило издание «Известия».
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