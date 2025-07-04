Беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома в Курской области

Беспилотник ВСУ взорвался близ жилого дома в населенном пункте Нижний Мордок (Курская область, Глушковский район). Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ПВО уничтожила над Россией 48 украинских беспилотников

По его словам, фасад здания был поврежден осколками, а местная жительница получила ранение правой ноги.

Раненую 44-летнюю женщину госпитализировали в Рыльскую районную больницу, где она получает всю необходимую помощь.

Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ самолетного типа над тремя регионами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВзрывВСУБеспилотникиАлександр ХинштейнКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры