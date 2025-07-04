Беспилотник ВСУ взорвался возле жилого дома в Курской области
4 июля 202519:43
Беспилотник ВСУ взорвался близ жилого дома в населенном пункте Нижний Мордок (Курская область, Глушковский район). Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, фасад здания был поврежден осколками, а местная жительница получила ранение правой ноги.
Раненую 44-летнюю женщину госпитализировали в Рыльскую районную больницу, где она получает всю необходимую помощь.
Ранее дежурные средства ПВО ликвидировали шесть беспилотников ВСУ самолетного типа над тремя регионами. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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