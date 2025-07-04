Amre представит Казахстан на конкурсе «Интервидение»

Садирбаев окончил Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова. Он исполняет композиции R&B, латино, поп-классик и поп. Кроме того, Amre — лауреат международных конкурсов и фестивалей, от «Бозторгая» в Алматы до «Жемчужины Берлина».

Также Садирбаев участвовал в образе Беркута в шоу «Маска» в Казахстане в 2021 году и в шоу «Голос» в Москве в команде посла «Интервидения» Димы Билана — в российском шоу Amre дошел до финала.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что если в жюри музыкального конкурса «Интервидение» будут сидеть эксперты из каждой страны, они могут подсуживать своим участникам. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

