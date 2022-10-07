Телеграм: Россия подрастает, а Маск подпевает
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её новые земли
В среду Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Ранее на этой неделе Госдума и Совет Федерации одобрили законы об образовании в составе России новых субъектов.
Депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев проводит исторические параллели:
«Сегодня, без сомнения, праздник. Четыре значимых региона – Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – возвращаются в историческую Россию. Свой выбор сделали миллионы людей. Их выбор вдохновляет депутатов и активистов партии "Новые люди". И огорчает украинских националистов и их западных спонсоров. Теперь этот выбор нужно защитить. Частичную мобилизацию объявили, чтобы соотношение сил на Донбассе переменилось в нашу пользу. Чтобы не повторялись события под Изюмом и в Лимане. Чтобы защитить не только жизни солдат и офицеров на передовой, жизни русских в Новороссии, но и будущее нашей Родины. <…> Сегодня большой праздник. Но это не праздник фейерверков и развлечений. Он похож на те дни, когда в 1943 году в Москве начали отмечать освобождение наших городов и территорий. Праздник суровый и сосредоточенный».
«Мастер пера» неожиданно вспоминает Афганистан:
«А вот ведь никто из советских руководителей 80-х годов не решился во время афганской спецоперации принять в состав Союза путем референдумов пусть бы и отдельные провинции Афганистана, хотя формальный предлог для такого шага, несомненно, был никак не меньшим, чем сейчас, потому что в той стране тоже проживало немало таджиков и узбеков, что давало повод объявить о воссоединении братских народов под флагом одной державы. Вместо этого советские войска по решению Горбачева внезапно пошли на окончание той СВО и на отход в пределы тех границ, с которых и начинался проект. В результате вскоре же держава рухнула, распавшись на отдельные составные части, как будто в упрек проявленной руководством нерешительности. Исторический пример наглядно показывает, что если вовремя не присоединить сторонние территории, то потеряешь свои. Конечно, еще неизвестно, как бы развивались события в том случае, если бы Афганистан или его часть стали шестнадцатой советской республикой либо оставались бы независимым образованием, но под уверенным протекторатом СССР. Нынешние российские власти не стали полагаться на случай и пошли на упреждающий шаг, включив в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области».
«Доктор Z прописал» пишет о вероятности международного признания новых российских регионов:
«Признание странами Запада принятия четырех новых регионов в состав России не имеет никакого принципиального значения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Абсолютно непринципиально (признание Западом). Конечно, было бы правильнее, чтобы все страны мира осознали новую реальность, она абсолютно была неизбежной". По словам Лаврова, с точки зрения международного права было бы важно для всех стран проявить ответственный подход и "признать эту очевидную, объективную реальность". Но уговаривать кого бы то ни было, конечно, нет необходимости. Признают – хорошо, не признают – как уже сказано, непринципиально. В конце концов, не ради же признания Западом все это делается».
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пишет о том, что будет дальше:
«Это событие было приближено кровью наших воинов и слезами матерей. Лучшие сыновья нашего Отечества отдали свои жизни ради наступления этого дня. Мы не имеем права подвести их. На наших глазах меняется эпоха, в которой превалировали безнравственность и бездуховность. Эпоха, в период которой нам пытались привить те ценности, которые неприемлемы и не будут приняты Россией. Началась эпоха духовного подъема и сплоченности нации. Эпоха борьбы за нашу историю и будущее поколение. Следующий наш шаг – срочное формирование органов власти на местах и, самое главное, обеспечение безопасности людей, что было остается нашей самой главной задачей. Теперь это не только наш нравственный долг, но и юридически закрепленная конституционная обязанность».
«Землянка» пишет о необходимости защитить новых граждан России:
«Новая реальность требует совершенно нового уровня ответственности государства, федеральных властей за новых российских граждан. Прежде всего, предстоит решить военную проблему – в рамках текущей военной ситуации на территории России находятся вражеские войска, не только сопротивляющиеся российским Вооруженным силам, но и регулярно намеренно обстреливающие гражданские объекты. Поскольку Конституция гарантирует защиту от внешних угроз всем гражданам России, то защита жителей четырех новых регионов и изгнание вражеских войск становится не просто целью специальной военной операции, а прямой конституционной обязанностью как главы государства как Верховного главнокомандующего, так и всей системы обороны и безопасности России».
Илон Маск и его планы
Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, описал в Twitter свой план по урегулированию ситуации на Украине. Он предложил признать Крым российским, исправив «ошибку Хрущева» и гарантировав водоснабжение полуострова, провести новые референдумы в бывших украинских областях при участии ООН и закрепить нейтральный статус Украины. В ответ на возмущение украинских пользователей и проукраинских политиков он опубликовал карту Украины с итогами голосования на парламентских выборах в 2012 году, на которой видно, что восток страны массово голосовал за пророссийскую «Партию регионов».
«Системный пестицид» рассказывает, что Маск попал под западную цензуру:
«Juan Sinmiedo делится очередным примером цензуры в западных соцсетях. Британское издание Reuters в своем Twitter перед новостью о дискуссии вокруг предложений Маска сделало пометку "Graphic Content", которая обычно ставится перед материалами с насилием, жестокостью и всем тем, что способно повлиять на хрупкую психику людей. Оказывается, "опасный контент" – это дискуссия о необходимости урегулирования конфликта, в котором должны быть учтены интересы России. После начала СВО цензура в западных соцсетях стала уже слишком очевидной. Все, что противоречит "партийной" линии запада, удаляется и помечается как "опасный" или "сомнительный" контент».
«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, как воспринимается предложение Маска:
«Если бы его платформу вынести на референдумы, да в гипотезе (или даже мысленном эксперименте) стопроцентной явки в каждой стране, то в европах, исключая пяток безумных лимитрофов, за нее сейчас проголосовали бы минимум процентов 60-65, а через пару месяцев – все 80. В США тема, скорее всего, поляризовалась бы по партийной линии, как у них сейчас поляризуется все мало-мальски актуальное, и получила бы очень близко к 50 процентам с совсем небольшим плюсом или минусом. А вот у нас желающих остановиться на достигнутом нашлось бы процентов 20, от силы 25, но точно не более. Граждан, стабильно не поддерживающих дебандеризацию и имеющих либо наивность, либо прямой нехороший умысел закончить ее на любых условиях, лишь бы прямо сейчас, у нас именно столько. А подавляющему большинству населения давно и устойчиво ясно как день, что начатое дело должно быть доведено до конечного и необратимого результата. Выражающегося не только в территориальном переустройстве свинарника (и не только в уже состоявшейся части), но и в исключении любых угроз с сопредельной территории навсегда. Что предполагает демонтаж укрогосударства в его существующем виде и исчерпывающие меры, исключающие возрождение его нацистской идеологии и нацистских практик».
«Мадам Секретарь» считает, что Маск выразил не только свое личное мнение:
«Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что считает себя "фанатом Украины, но не третьей мировой войны". Тут выражена четкая реальная позиция американской финансовой элиты по украинскому кейсу. Продолжение военного конфликта в Европе не входит в планы Золотого миллиарда, чье технологическое доминирование в мире находится под большой угрозой со стороны Китая».
«Методичка» считает, что Маск просто решает задачи своего бизнеса:
«Означает ли публикация плана по урегулированию кризиса Илона Маска свидетельство "отрезвления" западного сообщества? Вряд ли, тем более что сам бизнесмен является, пусть и частично, но стороной конфликта. Ведь военные формирования киевского режима пользуются спутниками Starlink, принадлежащими Маску. <…> Скорее всего Маск играет на бирже со своими бумагами, и ему понадобилось на короткое время просадить свои акции. Или таким образом он пытается посчитать, сколько ботов (фейковых аккаунтов) будет мобилизовано Украиной в Твиттер для продолжения торга о стоимости этой соцсети».
«Всевидящее око» наблюдает за судьбой Маска после его смелых высказываний:
«Интересно посмотреть, что в итоге будет с Маском после его смелых и решительных высказываний. Потому что он в какой-то степени оказался "добровольным подопытным", на котором будет видно, насколько нынче готовы на Западе сожрать за хоть сколько-нибудь альтернативную точку зрения. Пока что можно сделать вывод, что Папу Римского сожрать "коллективному либералу" все-таки не под силу, а вот их собственные креатуры в лице НКО, как HRW – могут даже не начинать рыпаться. Что будет с бизнесом, покажет нам на своем примере Илон Маск».
ОПЕК+ и его нефтедобыча
В среду представители стран ОПЕК+, в том числе России, договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Против этого решения выступали США, но их дипломатические усилия оказались неэффективны.
«Energy Today» отмечает, что решение ОПЕК+ стало болезненным для США:
«Пацан сказал – пацан сделал? Это не про США. Похоже, сильно психанули на решениях ОПЕК+. Буквально вчера представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что они не рассматривают новых высвобождений из стратегического резерва (т.е. в ноябре), а сегодня Байден принял решение направить на рынок в ноябре еще 10 млн баррелей. Впереди выборы, вариантов нет. Хотя есть. Запрет экспорта оставили на крайний случай».
«РосСкандал» комментирует разочарование Белого дома в менее сдержанных выражениях:
«Все слышали хлопок? Это самоходный дед словил смачного леща от России и Саудовской Аравии, которые сократят добычу до 2 млн баррелей в день. Это означает рост стоимости энергоресурсов – вместо обещанного Байденом снижения. И что особо ценно – как раз в преддверии промежуточных выборов. Если что, фьючерсы на топливо марки Brent уже выросли выше 92 долларов за баррель. Говорят, вашингтонский Альцгеймер сильно обиделся. Сидит на трапе, смотрит в одну точку и бубнит – "мир больше не будет прежним…"»
«Россия не Европа» объясняет, почему американцы не могут восполнить нехватку нефти за счет собственных ресурсов:
«Добыча нефти в США уже долгое время держится на уровне приблизительно в 12 млн б/с. Несмотря на комфортные цены, компании не спешат увеличивать добычу. Все дело в хроническом недоинвестировании отрасли, которую все последние годы пугали так называемой "зеленой повесткой". Начиная с 2020 года хоть сколько-нибудь масштабные инвестиции в нефтянку прекратились. Даже если американские компании и начнут сейчас массово вкладывать в расширение производства, то результат будет не менее, чем через два года. Нынешнее решение ОПЕК+ – это самый настоящий удар по позициям Демократической партии и лично Байдена в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября».
«Друид» комментирует позицию арабских стран:
«Попытки США уговорить страны ОПЕК+ увеличить добычу нефти оказались абсолютно тщетными. Арабские страны прекрасно понимают, что в эру дорогой нефти США склонны к переговорам и некоторым компромиссам, а когда ситуация на мировых рынках их устраивает – они просто диктуют свою волю и говорят про демократию и "нарушение прав человека". Руководство арабских стран также прекрасно понимает, что ситуация далека от завершения, и геополитическое противостояние России и Запада только набирает обороты. Поэтому, вполне возможно, администрация Джо Байдена еще не раз обратится в ближайшие месяцы к арабам с просьбой увеличить добычу нефти. Но, скорее всего, результат будет таким же, и арабские шейхи предпочтут спокойно выжидать и смотреть за развитием ситуации. Не в их интересах проводить политику на замещение российской нефти. В лице России они видят актора, который представляет в том числе и их интересы в мировой политике, тем более что с руководством нашей страны сохраняются отличные отношения и у ОАЭ, и у Катара, и у Саудовской Аравии».
«Банкста» отмечает, что на фоне решения ОПЕК+ американцы заигрывают с Венесуэлой:
«Вашингтон может ослабить санкционный режим против Венесуэлы, разрешив добычу в стране компании Chevron, узнала The Wall Street Journal. Взамен президент страны Николас Мадуро должен вступить в диалог с оппозицией для организации президентских выборов 2024 года. Также с участием оппозиции и США предварительно согласована разморозка части средств Венесуэлы, замороженных в банках США».
Зеленский и его удары
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России, а не ждать, пока Москва применит ядерное оружие.
«Шкварка News» пишет о реакции на инициативу украинского лидера:
«Термоядерные фантазии Зеленского об упреждающем ударе по России имели показательное продолжение. "Его не так поняли", – залепетала пресс-служба президента Украины. "Это недопустимо", – прозвучало из ООН. "Мы не будем перебрасывать ядерные ракеты в Польшу", – выдавил из себя Вашингтон. "В ставке Зеленского все малахольные", – не удивились в Донбассе. "Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа", – назначил лечение Дмитрий Медведев».
«Мейстер» не ожидает содержательных ответов на предложение Зеленского:
«Понятно, что установленные НАТО правила игры "война до последнего украинца" Зеленского не устраивают. Он хочет втянуть альянс на своей стороне, и то собирается ускоренным порядком вступить в НАТО, то предложит им превентивно ударить по России ядерным оружием. Собственно, именно в этом ключе его заявления и нужно понимать – особенно учитывая, что жестко осадить его в НАТО сейчас некому, это же икона сил добра. Поэтому максимум чего можно ждать от Брюсселя – это заявлений в духе "мы все равно вас любим, мистер Зеленский". Еще и очки набираются – на фоне этих "агентов Путина". Но вот о чем думает население западных стран, уже прямо интересно. Жаль, узнать это трудно – актуальная версия западной демократии не предполагает свободы мнения».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что Зеленский неадекватен:
«Зеленский в агонии. На фоне пусть редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику. Вопрос: на что рассчитывает Зеленский, предлагая превентивный ядерный удар по ядерной же державе? Причем крупнейшей. Он думает, что "ядерная зима" сможет скрыть все преступления киевского режима? Похоже, этот человек вообще не осознает, что на самом деле толкает всех – весь мир – к апокалипсису. Постоянные члены Совбеза ООН (т.е. 5-ка ядерного клуба) подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана, и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшейся с катушек марионетки».
Украинская журналистка Диана Панченко подозревает, что Зеленский в агонии:
«Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия – Байден. Не питая иллюзий насчет мировых элит, создается впечатление, что все идет к большой сделке. Что для Зеленского означает большой слив. Именно поэтому Владимир Александрович повышает ставки. Кажется, вчерашний "кряк" про превентивный удар по РФ действительно был самодеятельностью, не согласованной с большим западными папами. Зеленский ведет себя, как ребенок, которого родители взяли с собой на работу. Оставили одного и сказали – ничего без нас не трогай. А он полез куда не следовало, что-то сломал, а теперь все отрицает и утверждает, что ничего плохого не делал».
Украинский политик Дмитрий Василец утверждает, что Запад готовит ядерную провокацию:
«Несмотря на тактические успехи НАТОвских войск под логотипом ВСУ на Херсонском и Харьковском направлении, в стратегическом плане Пентагон понимает, что грядущему наступлению армии России после прихода холодов противопоставить особо нечего. Мои источники сообщают, что в связи с этим страны НАТО и офис Зеленского не случайно уже около трех недель методично разгоняют миф про "ядерный удар России по Украине", в реальности сейчас США угрожает России ядерными взрывами на Украине с сотнями тысяч жертв с последующим обвинением РФ, если российская армия перейдет в наступление. По моим данным, если руководство РФ не прогнется под шантаж США, НАТО планирует взорвать свои тактические ядерные заряды под Одессой и Днепропетровском, чтоб все выглядело так, мол Россия ударила по укрепрайонам ВСУ. Именно поэтому политики стран НАТО, Зеленский и западные СМИ, как попугаи, повторяют о "возможном ядерном ударе России по Украине", проводится информационная подготовка перед ядерной провокацией, это важно понимать. Напомню, опыт применения ядерного оружия по живым людям есть только у одной страны мира – это США, города Хиросима и Нагасаки тогда были стерты с лица земли вместе с жителями».
Навальный и его подполье
Находящееся в эмиграции руководство навальнистов, признанных иноагентами и экстремистами, объявило о возобновлении работы региональных структур в России для организации «сети партизанского подполья». Оппозиционерам предложено выходить на связь с политэмигрантами по якобы защищенным каналам.
«Мюсли вслух» объясняют активизацию несистемной оппозиции:
«30 сентября The Washington Post опубликовала колонку Навального, в которой тот объяснял, какой строй Запад должен установить в России после победы, чтобы "имперский авторитаризм" не возродился. А сегодня "команда Навального" объявила о возобновлении работы штабов Навального. Призывают записываться в активисты прямо на сайте, обещая полную анонимность. В качестве возможной работы для этих активистов упомянуты поджоги военкоматов. Понять мотивацию этой активности нетрудно: оппозиционеры решили, что победа Запада над Россией уже близка, и спешат напомнить о себе. Напрасно».
«Муниципальная песочница» напоминает, что эти люди не раз подводили своих сторонников под статью:
«[Признанный иноагентом Леонид] Волков говорит о том, что членство в Штабе будет анонимным, ну только если вы сами не захотите об этом рассказать. Правда, сколько раз были утечки и списки тех, кто донатит навальнистам, кто собирается выходить на митинг, кто состоит в Штабах и прочее. Все эти люди были тем или иным способом наказаны за содействие навальнистам, но Волкова и Ко это совершенно не волнует. Интересно, они хотя бы знают, сколько людей пострадало из-за их деятельности? <…> Короче говоря, очередной развод и подведение граждан РФ под статью. Не ведитесь. Не ленитесь и почитайте историю о белой иммиграции, пребывающей в забвении, просто тупо мимикрирующей под страну уезда».
Политтехнолог Анна Федорова подозревает, что навальнистам просто нужно отчитаться перед западными спонсорами:
«Я вот думаю, на кого рассчитывает Волков и компания. На каких беспредельно наивных людей. Впрочем, возможно, это у них просто бумажно-электронный проект. Волков делает вид, что ФБК набирает штабы. А потом делает вид, что люди в них записались. Неопределенное количество анонимных людей».
«Темник» сомневается в заманчивости предложения:
«Соратники Навального решили, что сейчас самое время для реванша, что сейчас общество с большей готовностью примет их и рискнет сотрудничать (несмотря на статус экстремистов). Звучит несколько самонадеянно, мягко говоря».
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