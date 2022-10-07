Телеграм: Россия подрастает, а Маск подпевает

2

Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX, описал в Twitter свой план по урегулированию ситуации на Украине. Он предложил признать Крым российским, исправив «ошибку Хрущева» и гарантировав водоснабжение полуострова, провести новые референдумы в бывших украинских областях при участии ООН и закрепить нейтральный статус Украины. В ответ на возмущение украинских пользователей и проукраинских политиков он опубликовал карту Украины с итогами голосования на парламентских выборах в 2012 году, на которой видно, что восток страны массово голосовал за пророссийскую «Партию регионов».

«Системный пестицид» рассказывает, что Маск попал под западную цензуру:

«Juan Sinmiedo делится очередным примером цензуры в западных соцсетях. Британское издание Reuters в своем Twitter перед новостью о дискуссии вокруг предложений Маска сделало пометку "Graphic Content", которая обычно ставится перед материалами с насилием, жестокостью и всем тем, что способно повлиять на хрупкую психику людей. Оказывается, "опасный контент" – это дискуссия о необходимости урегулирования конфликта, в котором должны быть учтены интересы России. После начала СВО цензура в западных соцсетях стала уже слишком очевидной. Все, что противоречит "партийной" линии запада, удаляется и помечается как "опасный" или "сомнительный" контент».

«АДЕКВАТ Z» рассуждает о том, как воспринимается предложение Маска:

«Если бы его платформу вынести на референдумы, да в гипотезе (или даже мысленном эксперименте) стопроцентной явки в каждой стране, то в европах, исключая пяток безумных лимитрофов, за нее сейчас проголосовали бы минимум процентов 60-65, а через пару месяцев – все 80. В США тема, скорее всего, поляризовалась бы по партийной линии, как у них сейчас поляризуется все мало-мальски актуальное, и получила бы очень близко к 50 процентам с совсем небольшим плюсом или минусом. А вот у нас желающих остановиться на достигнутом нашлось бы процентов 20, от силы 25, но точно не более. Граждан, стабильно не поддерживающих дебандеризацию и имеющих либо наивность, либо прямой нехороший умысел закончить ее на любых условиях, лишь бы прямо сейчас, у нас именно столько. А подавляющему большинству населения давно и устойчиво ясно как день, что начатое дело должно быть доведено до конечного и необратимого результата. Выражающегося не только в территориальном переустройстве свинарника (и не только в уже состоявшейся части), но и в исключении любых угроз с сопредельной территории навсегда. Что предполагает демонтаж укрогосударства в его существующем виде и исчерпывающие меры, исключающие возрождение его нацистской идеологии и нацистских практик».

«Мадам Секретарь» считает, что Маск выразил не только свое личное мнение:

«Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск заявил, что считает себя "фанатом Украины, но не третьей мировой войны". Тут выражена четкая реальная позиция американской финансовой элиты по украинскому кейсу. Продолжение военного конфликта в Европе не входит в планы Золотого миллиарда, чье технологическое доминирование в мире находится под большой угрозой со стороны Китая».

«Методичка» считает, что Маск просто решает задачи своего бизнеса:

«Означает ли публикация плана по урегулированию кризиса Илона Маска свидетельство "отрезвления" западного сообщества? Вряд ли, тем более что сам бизнесмен является, пусть и частично, но стороной конфликта. Ведь военные формирования киевского режима пользуются спутниками Starlink, принадлежащими Маску. <…> Скорее всего Маск играет на бирже со своими бумагами, и ему понадобилось на короткое время просадить свои акции. Или таким образом он пытается посчитать, сколько ботов (фейковых аккаунтов) будет мобилизовано Украиной в Твиттер для продолжения торга о стоимости этой соцсети».

«Всевидящее око» наблюдает за судьбой Маска после его смелых высказываний:

«Интересно посмотреть, что в итоге будет с Маском после его смелых и решительных высказываний. Потому что он в какой-то степени оказался "добровольным подопытным", на котором будет видно, насколько нынче готовы на Западе сожрать за хоть сколько-нибудь альтернативную точку зрения. Пока что можно сделать вывод, что Папу Римского сожрать "коллективному либералу" все-таки не под силу, а вот их собственные креатуры в лице НКО, как HRW – могут даже не начинать рыпаться. Что будет с бизнесом, покажет нам на своем примере Илон Маск».

