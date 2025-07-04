Россияне пожаловались на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram
Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Калужской, Белгородской и Нижегородской областей пожаловались на работу мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и Telegram. Об этом сообщил детектор по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
В частности, чаты с сообщениями не обновляются, а сами мессенджеры долго грузятся при попытке войти в них.
По данным Downdetector, по состоянию на 17:25 4 июля по московскому времени поступило порядка 300 жалоб на работу WhatsApp, свыше 1500 — на работу Telegram.
Ранее в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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