Россияне пожаловались на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram

Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, а также Калужской, Белгородской и Нижегородской областей пожаловались на работу мессенджеров WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) и Telegram. Об этом сообщил детектор по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.

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В частности, чаты с сообщениями не обновляются, а сами мессенджеры долго грузятся при попытке войти в них.

По данным Downdetector, по состоянию на 17:25 4 июля по московскому времени поступило порядка 300 жалоб на работу WhatsApp, свыше 1500 — на работу Telegram.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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