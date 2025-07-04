Россияне пожаловались на перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram

В частности, чаты с сообщениями не обновляются, а сами мессенджеры долго грузятся при попытке войти в них.

По данным Downdetector, по состоянию на 17:25 4 июля по московскому времени поступило порядка 300 жалоб на работу WhatsApp, свыше 1500 — на работу Telegram.

Ранее в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

