В Минздраве раскрыли состояние пострадавшего от удара ножом ребенка в Сергиевом Посаде
4 июля 202519:59
Ребенок, которого ударил ножом в шею неадекватный мужчина в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что злоумышленник ударил подростка со спины, когда несовершеннолетний находился во дворе.
Преступник скрылся в квартире и заперся, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее мальчик в Приморье ударил одноклассницу ручкой в глаз в ходе конфликта, девочку уже прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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