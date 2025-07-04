В Минздраве раскрыли состояние пострадавшего от удара ножом ребенка в Сергиевом Посаде

Ребенок, которого ударил ножом в шею неадекватный мужчина в Сергиевом Посаде, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

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Уточняется, что злоумышленник ударил подростка со спины, когда несовершеннолетний находился во дворе.

Преступник скрылся в квартире и заперся, на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мальчик в Приморье ударил одноклассницу ручкой в глаз в ходе конфликта, девочку уже прооперировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МинздравПреступленияПроисшествияДетиСергиев Посад

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