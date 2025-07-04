МИД Армении вручил ноту российскому послу

«Посол России в Ереване был вызван в МИД, и ему была вручена нота», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что МИД Армении вручил ноту в связи с «высказываниями в России» по последним армянским внутриполитическим процессам.

Ранее гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что отмена вещания в Армении российских телеканалов никого не сделает счастливым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

