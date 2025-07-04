Григорий и Игорь Верники сыграют в новом сериале «Приговор»

Над проектом работали такие актеры, как Игорь Верник, Григорий Верник, Антон Васильев, Карина Андоленко, Роман Маякин, Максим Белбородов, Анна Котова, Александр Устюгов, Ангелина Пахомова, Дмитрий Муляр, Станислав Бондаренко, Владимир Виноградов.

«Не все разбитое можно склеить, не всё сломанное можно починить. Сломанный человек может внешне быть абсолютно благополучным, а внутри — черная дыра. «Милосердие или справедливость» — думаю, он склонялся то к одному, то к другому на разных этапах. В своей жизни Савва видел только войну и тюрьму, и вопрос в том, остался ли у этого человека шанс на любовь, на веру, на свет», — рассказал о главном герое актер Антон Васильев.

Ранее режиссер Александр Войтинский заявил, что восьмисерийная лента по мотивам советского фильма «Приключения Электроника» выйдет в 2026 году, как и советский фильм, она расскажет о современных школьниках и роботах в нынешних реалиях, а также об искусственном интеллекте.

