Бывший футболист «Спартака» оказался в реанимации

Экс-футболист клуба «Спартак» (Москва) Мухсин Мухамадиев госпитализирован в реанимационное отделение. Об этом сообщило РИА Новости.

СМИ: Режиссера Митту госпитализировали в тяжелом состоянии

Уточняется, что Мухамадиев находится в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России на протяжении последних двух недель. Состояние футболиста стабильно тяжелое, спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что 58-летний Мухамадиев уже пережил несколько инсультов. Он выступал за клубы «Росич», «Троицк», «Витязь», тульский «Арсенал», «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Спартак». Кроме того, футболист провел за Россию и Таджикистан по одному матчу на уровне сборных. Впоследствии Мухамадиев занимался тренерской карьерой, а также занимал в различных клубах должности первого вице-президента и спортивного директора.

Ранее режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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