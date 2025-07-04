Бывший футболист «Спартака» оказался в реанимации

Уточняется, что Мухамадиев находится в Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России на протяжении последних двух недель. Состояние футболиста стабильно тяжелое, спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что 58-летний Мухамадиев уже пережил несколько инсультов. Он выступал за клубы «Росич», «Троицк», «Витязь», тульский «Арсенал», «Шинник», «Торпедо», «Локомотив» и «Спартак». Кроме того, футболист провел за Россию и Таджикистан по одному матчу на уровне сборных. Впоследствии Мухамадиев занимался тренерской карьерой, а также занимал в различных клубах должности первого вице-президента и спортивного директора.

Ранее режиссер Александр Митта госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

