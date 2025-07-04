Умер автор главной музыкальной темы «Секретных материалов» Марк Сноу
В собственном доме в Коннектикуте в возрасте 78 лет умер автор главной музыкальной темы сериала «Секретные материалы» Марк Сноу, сообщает Variety.
Отмечается, что тема «Секретных материалов» стала «неожиданным» хитом 90-х. Вышло 11 сезонов сериала, в том числе перезапуск 2008 года. Сноу стал автором музыки к более чем 200 эпизодам сериала.
Сноу — 15-кратный номинант на премию «Эмми». Он также работал над саундтреками для других проектов, таких, как «Голубая кровь», «Говорящая с призраками» и «Тайны Смолвиля».
Ранее знаменитый по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах» актер Кеннет Колли умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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