Умер автор главной музыкальной темы «Секретных материалов» Марк Сноу

Отмечается, что тема «Секретных материалов» стала «неожиданным» хитом 90-х. Вышло 11 сезонов сериала, в том числе перезапуск 2008 года. Сноу стал автором музыки к более чем 200 эпизодам сериала.

Сноу — 15-кратный номинант на премию «Эмми». Он также работал над саундтреками для других проектов, таких, как «Голубая кровь», «Говорящая с призраками» и «Тайны Смолвиля».

Ранее знаменитый по роли адмирала Пиетта в «Звездных войнах» актер Кеннет Колли умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

